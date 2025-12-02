“Yo apoyaré al candidato que el Centro Democrático elija en sus consultas” Concejal Daniel Briceño

El día de ayer, lunes 1 de diciembre, el concejal por el Centro Democrático presentó su renuncia al curul en el Concejo de Bogotá, esto con el objetivo de oficializar su campaña como candidato para hacer parte de la Cámara de Representantes. Respecto a esto, Briceño comentó en su entrevista realizada en 10 AM de Caracol Radio, que figurará como cabeza de lista del partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Respecto a esto, el concejal comentó que presentó su renuncia irrevocable al Concejo de Bogotá a partir del próximo 4 de diciembre, decisión que tomó, luego de que el Centro Democrático le extendió la invitación para encabezar la lista a la Cámara de Representantes.

¿Briceño se encuentra habilitado?

Con relación a esto, recientemente el abogado Óscar Benavides puso en conocimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), que el concejal Briceño, se encontraría inhabilitado para ejercer como representante, pues según estableció, no puede ser elegido alguien que el año anterior haya ejercido una autoridad política.

Respecto a dicha acusación, Briceño comentó que lo realizado por Benavides no fue una denuncia, sino un derecho de petición para consultar al CNE la elegibilidad del concejal, además, aseguró que en su posición como consejero, no se considera un funcionario público, sino como un servidor público de elección popular, por lo que se encontraría totalmente habilitado.

Por esto, comentó que las ‘acusaciones’ realizadas por Benavides, se deben a que el abogado también será candidato a la Cámara de Representantes por Negritudes, por lo cual, está tratando de obtener ‘likes y views’, a través de una denuncia que no tiene ninguna validez.

Miguel Uribe Londoño y el Centro Democrático

Por otro lado, refiriéndose a la reciente polémica desatada entre Miguel Uribe Londoño y su partido, el Centro Democrático, Briceño aseguró que el partido ha establecido unas reglas y unas pautas para respetar un proceso interno para la elección de un candidato, además, aseguró que Miguel Uribe L. ha demostrado por diferentes vías su inconformidad con muchas cosas, y principalmente, ha expresado el deseo de retirarse de dicho proceso.

Briceño también comentó, que lo sucedido entre el candidato y el partido le pareció una ‘indelicadeza’, pues dentro del partido ya se ha establecido un proceso mediante el cual se elegirá un precandidato, y más adelante se analizarán posibles alianzas. Con esto, completó que para las elecciones presidenciales del otro año, no se ha decantado por algún candidato, a pesar de esto, añadió que su respaldo será para el candidato que el partido escoja, ya sea Holguín, Cabal o Valencia.

Sin embargo, compartió que sin importar quién sea el candidato que resulte electo como presidente el próximo año, su ejercicio de control como congresista, irá más allá de sí el presidente sea de izquierda, derecha, centro, amigo o enemigo, pues tal como afirmó, con ese objetivo es que la gente lo elige.

