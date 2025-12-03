Alcaldía de Bello pone en servicio de la comunidad Unidad de Atención Animal

Bello, Antioquia

En lo que va del año 2025, el municipio de Bello ha dado pasos firmes frente al fortalecimiento del bienestar animal. A disposición de la comunidad se encuentran carpas instrumentadas con elementos necesarios para la realización de distintos procedimientos.

Estas jornadas se han integrado con la campaña: “Bello enciende la alegría, sin pólvora” en contra del uso de artefactos pirotécnicos durante la época decembrina. Esta busca visibilizar los impactos que generan en los perros, gatos y animales silvestres de la ciudad, especialmente, en cuestiones como el estrés, la ansiedad y las lesiones físicas.

La Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural espera que esta estrategia se sume al proceso continuo del cuidado animal en el territorio. “Ya se llevan más de 5 mil animales atendidos con las jornadas de esterilización, desparasitación, vacunación, implantación de microchips, entre otros, que se han realizado en el transcurso del año”, David Antonio Lopera Monsalve, secretario de la entidad.

La Administración Municipal tiene como objetivo hacer de la Unidad de Atención Animal Móvil un servicio disponible en todas las comunas de la ciudad, y para el próximo año, ampliar la atención a cerca de 3.000 animales con el desarrollo de formación ciudadana para la tenencia responsable de mascotas.