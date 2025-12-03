40 agentes de tránsito han sido agredidos este año en Medellín

Operativos de la Secretaría de Movilidad de Medellín. Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Medellín

La Alcaldía de Medellín informó que durante los 11 primeros meses del año ha realizado en puntos específicos de la ciudad un total de 412 operativos, solo para la Carrera 70 y el Parque Lleras, con resultados de más de 9 mil comparendos y cerca de tres mil inmovilizaciones.

Explicaron desde la Secretaría de Movilidad que “en la 70, se han desarrollado 307 operativos, con 4.702 comparendos y 1.702 inmovilizaciones. En el Lleras, se han ejecutado 105 operativos, con 4.401 comparendos y 1.182 inmovilizaciones”.

Pablo Ruiz, secretario de Movilidad Distrital, indicó que: “La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Movilidad, venimos implementando planes en protección a la vida y la integridad de las personas que se movilizan en el Distrito de Medellín”.

¿Qué balance se entrega de la más reciente semana?

Sobre los operativos de la última semana, explicó el funcionario que se han realizado 259 intervenciones en distintos corredores estratégicos de la ciudad y realizó 180 pruebas de alcoholemia.

Sobre las sanciones, durante la última semana de noviembre se impusieron 1.095 comparendos por mal parqueo y 45 por informalidad en la prestación del servicio de transporte público.

Operativos para motociclistas

Además, hubo actividades especiales para garantizar la seguridad de los motociclistas; en esos operativos se aplicaron 180 comparendos por no portar el casco, se realizaron 269 inmovilizaciones de vehículos y 523 de motocicletas.

Las sanciones obedecen a infracciones que ponen en riesgo la vida de los actores viales.

Agresiones a agentes de tránsito

En lo que va corrido de este 2025, se tiene un registro de 40 agresiones a agentes de tránsito, de las cuales 26 ya tienen denuncia respectiva por parte de los funcionarios por agresión a servidor público.

Operativos contra los fugados

Reportó la Secretaría de Movilidad de Medellín que durante los primeros once meses del año se han atendido 425 reportes; “el 90 por ciento de estos casos ha dejado lesiones personales, evidenciando la gravedad y el impacto de estas conductas en la seguridad vial”.

Insistieron desde esta dependencia distrital que el compromiso es para el control, la prevención y la protección de la vida en las vías.

Desde la Secretaría pidieron a la ciudadanía respetar las normas y convivir de manera segura en el espacio público.