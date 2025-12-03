La Clínica de La Ceja suspendió atención no urgente a afiliados de Savia Salud

La Ceja- Antioquia

Los afiliados de la EPS Savia Salud continúan recibiendo malas noticias debido a la crisis económica que atraviesa la entidad prestadora de salud. Ahora, en una población del Oriente de Antioquia, le suspendieron la prestación del servicio a las personas que consultan mediante la EPS.

Se trata de la Clínica San Juan de Dios de la población de La Ceja, entidad pública que decidió suspender la atención debido a que Savia Salud no ha cumplido el compromiso del pago de al menos el 50% de la cartera al mes de diciembre. Ese acuerdo se firmó en el mes de junio del 2025.

“En el mes de junio teníamos una cartera de alrededor de los 10 mil millones de pesos. En ese momento se hizo acercamiento con el anterior equipo interventor para tratar de solucionar y se llegaron a unos acuerdos donde esperábamos a diciembre tener una cartera inferior a los 5 mil millones de pesos. Esto no ha sido posible y al mes de diciembre tenemos una cartera casi igual a la que teníamos en junio, condición que nos pone en la difícil decisión de tomar este camino, pues tenemos una responsabilidad con nuestros proveedores”, manifestó Andrés Peña, director general de la Clínica San Juan de Dios de La Ceja.

El funcionario recuerda que la falta de pago de esta millonaria deuda pone en riesgo el funcionamiento de la clínica y la estabilidad financiera, por lo que agregan que la decisión está motivada en proteger y garantizar la operatividad de la entidad.

La clínica advierte que, con la intención de garantizar la vida de los afiliados, solo prestarán atención de urgencias vitales; los demás servicios serán direccionados y trasladados a instituciones con capacidad para garantizar su adecuado manejo.