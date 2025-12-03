José María Córdova será el aeropuerto de mayor crecimiento del país en fin de año

Rionegro, Antioquia

El Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, se consolidará como el terminal aéreo de mayor crecimiento migratorio del país durante la temporada turística de fin de año. Según la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, el puesto de control cerrará 2025 con más de 4,1 millones de movimientos, lo que representa un incremento del 11 % frente al año anterior.

Entre enero y octubre de 2025, el aeropuerto ya registraba un crecimiento del 12 % en movilidad internacional frente al mismo periodo de 2024, superando ampliamente el promedio nacional y posicionando a Antioquia como una de las regiones con mayor demanda turística.

El motor turístico de Antioquia

Este comportamiento se reflejará con mayor intensidad entre diciembre de 2025 y enero de 2026, cuando se espera un aumento significativo de visitantes extranjeros y salidas internacionales desde el terminal aéreo del Oriente antioqueño.

Las proyecciones para Antioquia se enmarcan en un crecimiento nacional estimado de 123.000 movimientos migratorios adicionales por mes, impulsado principalmente por el repunte turístico del departamento.

Entre enero y septiembre de 2025, Antioquia recibió 735.231 turistas extranjeros, lo que representa el 60 % del flujo total captado por las regionales analizadas (Antioquia, Caribe y Eje Cafetero). Estados Unidos continúa siendo la nacionalidad predominante, con 302.883 visitantes, seguida por México, Costa Rica, República Dominicana y Panamá.

La intención de hospedaje confirma esta tendencia: 824.051 viajeros internacionales eligieron Antioquia como destino entre enero y septiembre. Durante el primer trimestre del año, los visitantes reportaron un gasto promedio diario de 119,9 USD, impulsado por la oferta cultural, gastronómica, urbana y natural de Medellín y sus municipios aledaños.

Experiencias que impulsan la llegada de viajeros

Medellín continúa posicionándose como uno de los destinos más atractivos del país gracias a experiencias como los recorridos culturales en la comuna 13; los viajes en Metrocable hacia parques ecológicos, corredores verdes y miradores; y la oferta de museos, jardines y propuestas artísticas urbanas.

A ello se suma una gastronomía diversa —con referentes como la bandeja paisa y la arepa antioqueña— que ha fortalecido el atractivo de la región en los mercados internacionales.

Migración Colombia refuerza operación para fin de año

Ante el incremento previsto, Migración Colombia anunció que está fortaleciendo la operación en el puesto de control migratorio de Rionegro para garantizar procesos más ágiles, seguros y eficientes en una de las temporadas más activas de los últimos años.

“El Aeropuerto José María Córdova se consolida como el epicentro del turismo internacional en Colombia. Las cifras muestran no solo su liderazgo en movilidad, sino el enorme atractivo que representa Antioquia para los viajeros. Estamos listos para recibir una de las temporadas más activas, con procesos más ágiles, seguros y eficientes”, afirmó Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia.