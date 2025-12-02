Personería de Medellín lanza alerta por acumulación compulsiva de animales y riesgo de maltrato

La Personería Distrital de Medellín, a través del Observatorio de Seres Sintientes para la Protección y el Bienestar Animal, emitió Alerta Institucional dirigida al alcalde y a las dependencias competentes, ante el incremento sostenido del fenómeno de acumulación compulsiva de animales en el Distrito.

Según el organismo, esta situación representa un grave riesgo para la salud pública, la salud mental, la convivencia y el bienestar de los seres sintientes. El análisis interinstitucional realizado en los últimos dos años reveló más de 800 animales involucrados en casos de acumulación, y solo en 2025 se confirmaron 16 casos, muchos con condiciones críticas de insalubridad, hacinamiento, presencia de vectores, riesgo estructural y deficiencias en atención sanitaria y manejo clínico-veterinario.

La Personería advierte que el 90% de los hogares de paso visitados presentan signos de acumulación, y el 86% de las personas identificadas carecen de red de apoyo. Además, señala que la problemática es multicausal, vinculada a factores psiquiátricos, psicológicos y sociales, lo que deriva en maltrato por omisión, afectación a la comunidad y deterioro del entorno.

El informe también alerta sobre fragmentación institucional, subregistro y ausencia de un protocolo unificado, lo que aumenta la severidad y recurrencia de los casos.

Por ello, la Personería solicitó a la Administración Distrital activar una mesa interinstitucional, consolidar un censo distrital de acumuladores, fortalecer las rutas de salud pública, salud mental y bienestar animal, y destinar recursos para ampliar la capacidad operativa y de atención en terreno.

La Alerta exige además acciones de control sanitario, intervención veterinaria, acompañamiento psicosocial, medidas correctivas y seguimiento a casos reincidentes.