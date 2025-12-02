Pereira acogerá el Encuentro Nacional de Personeros enfocado en salud y seguridad democrática

Pereira

La Personería de Pereira confirmó la participación de más de un centenar de personeros de todo el país, encuentro que se realizará los días 4 y 5 de diciembre en el Hotel Movich y que reunirá a representantes del Ministerio Público en un momento marcado por la tensión institucional, la crisis del sistema de salud y los riesgos crecientes para líderes sociales y servidores públicos.

El evento se desarrollará como un espacio de diálogo técnico e intercambio interinstitucional orientado al fortalecimiento de la garantía de derechos.

Leonardo Fabio Reales Chacón, personero de Pereira, indicó que la agenda se centrará en dos ejes críticos para la democracia colombiana: la crisis en el sistema de salud y la protección de los procesos democráticos de cara a las elecciones del próximo año.

“Nosotros estamos convocando para que, junto con los personeros de Colombia, agremiados en Persocapital y de FENALPER, que es la Federación Nacional de Personerías, puedan venir entre el 4 y 5 de diciembre a acompañar a la Personería de Pereira en esa reclamación de la garantía de los derechos a la salud por parte de quienes tienen la responsabilidad de materializar esa reclamación”, afirmó el personero.

En el primer eje central se contará con la presencia de representantes de la Superintendencia Nacional de Salud participarán en mesas especializadas sobre inspección, auditoría y herramientas de control preventivo para evitar fallas que afecten la atención a los usuarios y garanticen la continuidad del servicio.

El segundo eje abordará la seguridad de las jornadas democráticas y la protección a líderes sociales, veedores y funcionarios públicos, en un contexto de amenazas y ataques que se han incrementado en varias regiones del país.

La Personería señaló la necesidad urgente de reforzar la prevención y la articulación con autoridades nacionales para salvaguardar la participación ciudadana y las instituciones.

Entre los asistentes destacados estarán Gregorio Eljach, Procurador General de la Nación, y Carlos Mario Zuluaga, director ejecutivo y Vicecontralor de la Contraloría General de la República, además de delegados de la Superintendencia Nacional de Salud.

La Personería de Pereira destacó que este encuentro representa una oportunidad para construir propuestas que puedan ser elevadas al Gobierno Nacional y avanzar hacia una agenda unificada entre las instituciones del Ministerio Público, los gobiernos territoriales y los órganos de control.

