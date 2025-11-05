Más de 1300 tutelas ha instaurado la Personería de Pereira en contra de EPS

Pereira

En lo corrido de 2025, la entidad ha registrado más de 3.000 atenciones a usuarios, además de 958 tutelas y 330 incidentes de desacato, principalmente contra la Nueva EPS, por demoras en la entrega de medicamentos, negación de servicios y falta de respuesta a reclamos.

Del total de atenciones y acciones legales instauradas por parte de la Personería, la Nueva EPS concentra 409 casos, seguida de Asmet Salud con 258, Salud Total con 165, SOS con 74 y Sanitas con 45.

El personero de Pereira, Leonardo Fabio Reales Chacón, dijo: “Son muchas tutelas que tiene que acompañar la Personería ante el Sistema Judicial para poder reclamar la atención oportuna y eficaz de las entidades que atienen a los ciudadanos de Pereira y Risaralda”.

Estas cifras evidencian, según el Ministerio Público, el colapso de la red de atención en salud, especialmente en la entrega de medicamentos, donde se han adelantado 37 visitas de inspección a dispensarios como Disfarma, Evedisa y Discolmed, verificando incumplimientos y demoras constantes.

La Personería reiteró su llamado a las EPS, la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, para que adopten medidas urgentes que garanticen la atención oportuna, el pago a los prestadores y la protección del derecho fundamental a la salud de los pereiranos.

