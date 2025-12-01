Aprobado el presupuesto del año 2026 para Pereira: $1.8 billones para obras e inversión social

Pereira

El presupuesto aprobado supera los $1.83 billones, cifra que incorpora los recursos del Aeropuerto Internacional Matecaña y del Instituto de Movilidad. De este total, $1.78 billones corresponden al sector central, destinados a fortalecer programas, iniciativas sociales y proyectos de infraestructura que beneficiarán a las 19 comunas y 12 corregimientos de la ciudad.

Desde la Alcaldía de Pereira se definió una estructura presupuestal que asigna 80 % para inversión, 17 % para funcionamiento y 3 % para deuda pública. Entre los principales componentes de inversión se destacan los temas de salud, educación, infraestructura vial, movilidad y desarrollo comunitario.

Jorge Alexis Mejía, secretario de Hacienda de Pereira, destacó que la apuesta de la Alcaldía para el tercer año de gobierno se centra en continuar el avance del Plan de Desarrollo, fortaleciendo la inversión social y consolidando sectores determinantes para el bienestar, la seguridad y el crecimiento integral de la población.

“La apuesta del alcalde Mauricio Salazar en el tercer año de gobierno es continuar adelantando su Plan de Desarrollo mostrando y el avance en las obras en cada una de las líneas estratégicas propuestas, ratificando su compromiso con la inversión social y con el fortalecimiento de los sectores que impulsan el bienestar, la seguridad y el desarrollo integral de la comunidad pereirana”, afirmó el secretario de Hacienda.

Le puede interesar: Anuncian apertura de licitación para culminar la primera fase de la avenida Los Colibríes en Pereira

Por su parte, Elkin Gutiérrez, concejal de Pereira, resaltó el alcance y la eficiente ejecución fiscal evidenciada en los proyectos desarrollados durante el último año, e indicó la importancia para el desarrollo de la ciudad contar con la aprobación del presupuesto para el tercer año de mandato del alcalde Mauricio Salazar.

“Con este presupuesto se pretende mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, ¿En qué mejoran? En que vamos a tener los recursos necesarios para las obras de infraestructura, para trabajar por la salud, la educación, la vivienda, el medio ambiente, al tener este presupuesto asegurado el 2026 va a ser de muchas acciones concretas para mostrarle a los pereiranos que esta administración está trabajando fuertemente”, explicó el concejal Gutiérrez.

Distribución del presupuesto 2026 por sectores

El 30 % será destinado a Educación , garantizando el inicio completo del servicio escolar, incluyendo transporte escolar, alimentación, vigilancia, aseo y personal administrativo.

, garantizando el inicio completo del servicio escolar, incluyendo transporte escolar, alimentación, vigilancia, aseo y personal administrativo. El 26 % será invertido en Salud , asegurando la continuidad de estrategias como Médico en Casa y Atención Primaria en Salud.

, asegurando la continuidad de estrategias como Médico en Casa y Atención Primaria en Salud. El 9,7 % se orientará a obras de infraestructura , con intervenciones como la Avenida de los Colibríes, la segunda fase de la Intersección Corales y el mantenimiento y rehabilitación de vías rurales y urbanas.

, con intervenciones como la Avenida de los Colibríes, la segunda fase de la Intersección Corales y el mantenimiento y rehabilitación de vías rurales y urbanas. El 34,3 % será destinado a otros sectores como Cultura, Deportes, Desarrollo Económico y programas complementarios para el desarrollo territorial.

Lea también: Policía realizó el lanzamiento del ‘Plan Navidad’ en Pereira, llegaron 200 uniformados de refuerzo

La Alcaldía de Pereira resaltó que la sostenibilidad fiscal es una prioridad, especialmente frente al proceso de modificación del Estatuto Tributario, iniciativa con la que se busca mejorar el recaudo de rentas municipales y fortalecer la transparencia y el buen manejo de los recursos públicos.