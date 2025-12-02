¿Cuánto tendrá que pagar ahora por viajar desde Boyacá tras el alza en los pasajes intermunicipales?

Suben las tarifas del transporte intermunicipal en Boyacá en plena temporada decembrina: Terminal de Transportes de Sogamoso confirma refuerzos operativos y medidas de control para garantizar la seguridad de los viajeros

Boyacá

Desde este lunes comenzaron a regir oficialmente las nuevas tarifas del transporte intermunicipal en Boyacá y hacia otras regiones del país, tras el ajuste aplicado por las empresas transportadoras que operan desde la Terminal de Transportes de Sogamoso. El incremento se da en plena temporada alta de fin de año, cuando aumenta de manera considerable la movilidad de pasajeros.

El gerente de la terminal, Ramiro Rodríguez, confirmó que los nuevos precios ya están siendo aplicados en rutas hacia ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Arauca y varios municipios de la provincia de Sugamuxi.

“A partir de hoy, las empresas vinculadas a la terminal ya iniciaron con los nuevos precios hacia todos estos destinos. Hemos exigido que las tarifas estén debidamente publicadas en cada taquilla para que el usuario tenga claridad sobre el valor del pasaje”, señaló Rodríguez.

El alza no es una decisión unilateral

El gerente explicó que este incremento no es una decisión exclusiva de las empresas, sino que está regulado por la Resolución 4350 de 1998 del Ministerio de Transporte.

“Existe una resolución que establece un techo y un piso tarifario. Con base en los costos de operación de los vehículos, como combustible, mantenimiento y salarios de conductores, se hace el estudio y de ahí se define el valor del pasaje”, explicó.

Entre esos costos se tienen en cuenta combustible, lubricantes, llantas, mantenimiento, salarios y prestaciones de los conductores, seguros, impuestos, gastos administrativos y recuperación de capital.

Rutas con mayor impacto en los precios

Entre los aumentos que más han generado inconformidad entre los viajeros se encuentran las rutas internas del departamento. Por ejemplo, el trayecto Tunja–Duitama–Sogamoso, que anteriormente tenía un valor cercano a los 11.000 o 12.000 pesos, ahora supera los 15.000 pesos.

En rutas nacionales, algunos de los nuevos valores de referencia son:

Bogotá – Tunja: $45.000

Bogotá – Sogamoso: $54.000

Bogotá – Duitama: $49.000

Tunja – Duitama: $16.000

Duitama – Belén: $13.000

Duitama – Floresta: $15.000

Tunja – Toca: $13.000

Sogamoso – Bucaramanga: $31.000

Valledupar – Codazzi: $19.000

Prepare su bolsillo. Estas son las tarifas que se cobrarán en diciembre, según la empresa Concorde, (@ConcordeOficial) . Bogotá - Tunja $45.000, Tunja - Duitama $16.000, entre otras. pic.twitter.com/UYPftWBeX4 — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) December 2, 2025

Terminal se refuerza por alta demanda de viajeros

Frente al incremento de pasajeros por la temporada decembrina, el gerente informó que desde el pasado 15 de noviembre inició oficialmente la temporada alta y se reforzó la operación.

“Hemos habilitado cerca de 90 vehículos adicionales de servicios especiales y turismo, sumados a la flota normal. Además, se ampliaron los horarios con frecuencias de salida cada 8 o 10 minutos en las rutas de mayor demanda”, indicó Rodríguez.

Las proyecciones señalan que durante esta temporada se podrían movilizar diariamente cerca de 250 pasajeros en salidas y más de 500 entre llegadas y partidas.

Usuarios inconformes por el impacto en el bolsillo

Varios viajeros manifestaron su inconformidad frente al incremento en las tarifas. Señalan que el alza golpea fuertemente la economía de quienes deben viajar con frecuencia por trabajo, estudios o tratamientos médicos.

Algunos pasajeros indicaron que el aumento afecta principalmente a los adultos mayores y personas con discapacidad, quienes dependen del transporte intermunicipal para cumplir con diligencias de salud, citas médicas y desplazamientos familiares.