Así quedó el precio de la gasolina en las principales ciudades del país tras el aumento de $100

El Gobierno nacional por intermedio de la Comisión de Regulación de Energía y GAS, (CREG), autorizó a partir de hoy un incrementó en el precio del galón de gasolina y el diésel que será de $ 100 en promedio a nivel nacional.

A partir de hoy el galón de gasolina en la ciudad de Bogotá queda en $ 16.393, en Medellín $ 16.316, Cali $ 16.403, Barranquilla $ 16.038 y en Bucaramanga en $ 16.158.

Por su parte, el diésel en las principales ciudades del país se tendrá un costo promedio en $ 10.785.

Precio de la gasolina en las ciudades principales:

Bogotá: $16.403

Medellín: $16.038

Cali: $16.403

Barranquilla: $16.038

Cartagena: $ 15.996

Montería: $16.246

Bucaramanga: $16.158

Villavicencio: $ 16.493

Pereira: $16.314

Manizales: $16.368

Ibagué: $ 16.311

Pasto: $ 14.150

Precios de la gasolina Octubre 2025 Ampliar

Con este incremento la mayoría de las ciudades principales, con el nuevo incremento de la gasolina queda sobre los $16.000 pesos.

Aumentos durante el 2025:

Durante este año, en lo que va corrido hasta el 24 de octubre, el gobierno nacional ha realizado ocho aumentos en el precio de la gasolina en todo el año.

En enero el precio promedio del galón de gasolina constaba alrededor de 15.758, posteriormente se hizo un nuevo aumento el 1ro de febrero donde el precio promedio del galón de gasolina quedó en 15.853, el 22 de marzo fue el tercer aumento en el precio de la gasolina quedando en 15.928, luego, el 17 de junio el nuevo aumento en el precio de la gasolina llegaría a 15.965, al mes siguiente, el 12 de julio, el precio de la gasolina quedó en 15.968, para el 17 de agosto, en el algunas ciudades se mantuvo en 15.968.

De acuerdo con lo señalado por el Gobierno nacional, la actualización de tarifas responde a las disposiciones legales vigentes que facultan al Ejecutivo a fijar horarios, precios y márgenes de comercialización.

El anuncio impacta directamente en el valor de la gasolina motor corriente, la gasolina motor corriente oxigenada, el Acpm-diésel y la mezcla de Acpm-diésel con biocombustible, productos esenciales para el transporte y la actividad económica en Colombia.

Según la publicación oficial, el precio promedio de referencia para la gasolina en las trece principales ciudades se ubicará en $15.968 por galón, mientras que el Acpm-diésel promediará $10.785 por galón.

Villavicencio registrar el costo más alto y Pasto el más bajo

Con el nuevo ajuste en el costo de la gasolina quedó marcada una diferencia de precios entre las principales ciudades del país. Los valores actuales tanto para la gasolina como para el diésel, dejan a Villavicencio como la ciudad con el precio más elevado.

Villavicencio alcanzó una tarifa de $16.493 por galón de gasolina y $11.176 por galón de diésel. El segundo lugar lo ocupa Bogotá, con un precio de $16.393 para la gasolina y $11.076 para el diésel.