¿Cuánto vale el pasaje en bus de Bogotá a Santa Marta? Ruta y tiempo de recorrido aproximado

Según un informe realizado por kayak, una plataforma destinada a la búsqueda, compra y/o reserva de hoteles, vehículos y tiquetes aéreos, la capital del Magdalena, Santa Marta, se estableció en 2024, como el segundo destino favorito de los colombianos para viajar durante la semana de receso del mes de octubre, siendo únicamente superado por San Andrés.

Este destino se ha establecido como uno de los favoritos con el paso de los años debido a su gran diversidad, su riqueza histórica, su arquitectura colonial y la gran cantidad de playas que posee, las cuales, son uno de los principales atractivos para turistas provenientes del interior del país, quienes deben aprovechar las oportunidades que tienen para poder visitar el mar.

Distancia Bogotá - Santa Marta

Sin embargo, uno de los principales obstáculos que se encuentran a la hora de visitar estos destinos desde ciudades que se encuentran hacia el centro o sur del país, es la gran distancia que se debe recorrer, y en relación con esto, los altos precios que tienen los tiquetes de avión, específicamente en temporadas altas, cuando las personas tienen mayores posibilidades de realizar viajes.

Desde la capital del país, Bogotá, hasta Santa Marta, la distancia logra ser cercana a los 1.000 kilómetros de distancia, que si lo ponemos en perspectiva, es similar al recorrido que se debe realizar para ir desde Múnich (Alemania), hasta Nápoles (Italia). Y, por tanto, realizar dicho recorrido por medios terrestres suele ser muy desgastante y agotador, sin embargo, si representa una diferencia económica que puede ser determinante para muchas personas a la hora de realizar un viaje de este tipo.

Tiquetes de avión

Los tiquetes de avión para el recorrido Bogotá-Santa Marta, tienen un precio promedio de $400.000 pesos colombianos, esto en caso de que no sean comprados con mucha antelación, sin embargo, para las fechas de fin de año, luego del 20 de diciembre, los precios se pueden encontrar sobre los $650.000 y $750.000 pesos.

Pasaje de bus

Por otro lado, en cuanto a los pasajes de bus, usualmente se encuentran en un valor alrededor de los $130.000 pesos colombianos, mientras que para los últimos días del año, llegarían hasta los $240.000 COP. Estableciendo así, una diferencia de gran importancia para muchas personas, más teniendo en cuenta que dicha cantidad de dinero puede ser invertida en hospedaje, alimentación o diversión.

Recorrido por tierra

A pesar de esto, la principal diferencia a la hora de realizar este recorrido, son los tiempos que toma según el medio de transporte, pues en caso de ser realizado en bus o automóvil particular, toma entre 18 a 21 horas. Variando también si el recorrido se realiza por los departamentos de Boyacá, Santander y Bolívar o por Caldas, Antioquia, Sucre y Bolívar (mayor distancia).

Mientras tanto, si el recorrido se realiza por vía aérea, saliendo desde el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, hacia el Aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta, el viaje suele tener una duración aproximada de 1 hora y media. Por esto, quienes desean realizar este viaje, deben tener en cuanto tanto su presupuesto, como las comodidades que desean tener durante el mismo.

