Cartagena proyecta más de 1,6 millones de flujos migratorios para la temporada de fin de año

La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia proyecta un fin de año excepcional para el turismo internacional en el Caribe colombiano. Entre enero y septiembre de 2025, la región registró 461.824 entradas de extranjeros con fines turísticos, consolidándose como el segundo destino más visitado del país y como una de las zonas de mayor crecimiento en movilidad internacional.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

A nivel nacional, la temporada de diciembre 2025 - enero 2026 traerá un incremento estimado de 123.000 movimientos migratorios adicionales por mes, impulsado principalmente por la llegada de turistas internacionales a destinos de sol y playa, con el Caribe como protagonista del repunte.

Los aeropuertos del Caribe tendrán un rol importante en este comportamiento. El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena, uno de los polos turísticos más importantes del país, cerrará 2025 con 1.684.911 flujos, lo que representa un crecimiento del 5.7 %, según las proyecciones de la entidad. El Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla alcanzará 410.672 flujos.

Estados Unidos continúa siendo la nacionalidad que más turistas aporta al Caribe con 180.160 ingresos en 2025, seguido por México, Perú, Costa Rica, Chile y República Dominicana, lo que evidencia la fortaleza de la región en mercados internacionales clave.

La temporada de fin de año estará marcada por la alta demanda hacia los destinos más emblemáticos del Caribe: las playas de Cartagena, la riqueza ecológica del Parque Tayrona, los paisajes de La Guajira, el turismo histórico en el Centro Amurallado y el dinamismo cultural de Barranquilla. La gastronomía típica, como el arroz con coco, arepa de huevo, pescado frito, patacones, mote de queso y una amplia oferta de mariscos, continúa posicionándose como uno de los mayores atractivos para los visitantes extranjeros.

“El Caribe colombiano vive un gran momento en materia turística. Las proyecciones muestran un crecimiento sostenido y un interés internacional que sigue en aumento. Esta región se consolida como una puerta de entrada estratégica para el turismo en Colombia, y desde Migración Colombia trabajamos para garantizar un control migratorio ágil, seguro y eficiente para acompañar este impulso que fortalece la economía y dinamiza el desarrollo local”, afirmó la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López.

Para atender el aumento previsto de viajeros, Migración Colombia reforzará su operación en los aeropuertos del Caribe con el fin de garantizar un tránsito migratorio más rápido y eficiente durante la temporada de fin de año. La entidad invita a los viajeros a utilizar el sistema Biomig, que permite realizar el proceso migratorio en pocos segundos y reducir tiempos de espera, especialmente en esta época de alta demanda.