Exinterventor de la ESE UNA: “Espero que mi salida no sea por politiquería”

El exinterventor de la ESE Universitaria del Atlántico, Fredys Socarrás, manifestó su sorpresa por la decisión de removerlo del cargo y pidió a los usuarios, a la prensa y a las fuerzas vivas del departamento vigilar con lupa el uso de cerca de 80 mil millones de pesos que, según afirmó, fueron recuperados durante los tres meses que estuvo al frente de la entidad.

“Me tomó por sorpresa”

En diálogo con Caracol Radio, Socarrás aseguró que su salida lo tomó por sorpresa, especialmente porque días antes había entregado a la Superintendencia Nacional de Salud un informe detallado de los avances logrados y preparaba la rendición de cuentas prevista para el 4 de diciembre. Destacó que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, había reconocido públicamente su trabajo y priorizado nueve proyectos presentados para fortalecer la ESE.

“Sorprendido porque yo el jueves pasado radiqué un balance de gestión muy detallado al Superintendente Nacional de Salud, detallándole todos los logros que hemos tenido en estos tres meses, pero también estaba terminando de preparar la rendición de cuentas a la cual me citaron para el día 4 de diciembre en la sede de la Superintendencia Nacional de Salud. Después de recibir la buena noticia del señor ministro Guillermo Alfonso Jaramillo la semana pasada en Barranquilla, cuando hizo la entrega de ambulancias, de que le había dado prioridad a nueve proyectos que yo le había presentado para poder recuperar a la ESE Universitaria del Atlántico con una dotación importante, pero además de eso hay un logro muy importante”, precisó.

Recuperación de recursos y proyectos aprobados

El exinterventor reiteró que durante su gestión logró destrabar millonarias facturas glosadas:“Además de eso hay un logro muy importante. Yo encontré facturas glosadas de las entidades del año 2022, que sumaban 33 mil millones, y logré en este tiempo poder liberar de esos 33 mil, 15 mil millones que deben estar entrando a las arcas de la administración para pagar deudas con los trabajadores y proveedores. Igualmente, el ministro me aprobó ante nuestra gestión 6 mil millones de pagos de atención a inmigrantes y 3 mil 800 por un proyecto de fortalecimiento institucional”.

Según explicó, estos recursos, sumados a otros procesos en curso, representarían cerca de 80 mil millones de pesos que deberían ingresar a la entidad entre diciembre y febrero, dinero clave —afirmó— para ponerse al día con obligaciones pendientes.

“No sé cuál es la razón”

Sobre las razones de su salida, Socarrás señaló no haber recibido explicaciones claras. Indicó que la decisión estaría relacionada con el nuevo superintendente, Bernardo Camacho, aunque confió en que el ambiente preelectoral no haya influido.

“El Super Salud acaba de llegar, tiene en mente cambiar todas las interventorías, no sé cuál es la razón. Cambió la de Valledupar, que también venía dándonos resultados exitosos, y ahora pues me remueve a mí. Yo lo recibo con tranquilidad porque ahí vemos los resultados: el respaldo de las dos organizaciones sindicales, el respaldo de toda la gente del hospital —médicos especialistas, auxiliares de enfermería— que notaron un cambio. Me queda esa satisfacción de haberle respondido al Atlántico, de haberle respondido a Barranquilla y de haber en tres meses revitalizado esta entidad”, afirmó.