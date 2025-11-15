A nosotros no nos han dejado gobernar: Ministro de Salud al referirse a las reformas sociales

Tolima

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sostuvo que en las elecciones del 2026 el pueblo colombiano deberá decidir si quieren que haya cambios o estar conformes con lo que ha existido en el país al referirse a la situación de las reformas sociales presentadas por el gobierno en el Congreso.

“Yo no creo que podamos estar conformes con lo que tenemos hasta ahora, a nosotros no nos han dejado gobernar, nos ha tocado pelear con reimundo y todo el mundo. ¿Usted puede creer que un presidente que yo conozco hace 30 años y he estado al lado de él, lo metan en la lista Clinton a razón de qué? Yo lo único que he visto a Petro es defendiendo al país contra el paramilitarismo, la guerrilla, los narcotraficantes y los políticos corruptos”, destacó Jaramillo.

Por otra parte, el ministro de Salud cuestionó a los colombianos porque según él, siguen apoyando a los grandes empresarios que quieren explotar a los trabajadores.

“Aquí hay una lucha entre lo que llaman la plutocracia que es el gobierno de los ricos, este es un país que han gobernado los ricos que no quieren que esto cambie y que han sumido a los colombianos en pobreza, entonces los que somos y vivimos del trabajo somos tan pendejos que apoyamos a los grandes empresarios que son los que quieren mantener los negocios. Aquí solo quieren que el pueblo siga sufriendo en la pobreza cuando Colombia es rica, pero la riqueza mal compartida”, destacó Jaramillo.

Sobre la reforma a la salud aseguró que en el país hay unos pocos que quieren que la salud siga siendo un negocio “Lo que hemos visto es que, mientras empobrecen los hospitales públicos se enriquecen las clínicas privadas, ya se pagó el todo el régimen subsidiado, cuando termine el mes de noviembre ya se ha pagado todo, ¿y Dónde está la plata?, nosotros hemos puesto interventores, pero debajo de todo eso está la corrupción”.