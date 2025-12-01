Operación aérea en Barranquilla se mantiene estable pese a restricciones de Avianca

La operación aérea se mantuvo estable en Barranquilla pese a restricciones de Avianca.

Pese a que Avianca ordenó mantener en tierra al 70% de su flota A320 para adelantar una actualización de software, la ciudad de Barranquilla registró 65 vuelos operados entre sábado y domingo en el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz.

De ese total, 30 vuelos correspondieron al sábado y 35 al domingo, lo que permitió que la operación aérea en la terminal aérea se mantuviera en niveles normales a pesar de las limitaciones nacionales.

Algunos pasajeros que volaron desde Barranquilla hacia Bogotá manifestaron inconformidades debido a que sus conexiones en El Dorado hacia otras ciudades fueron canceladas o reprogramadas, lo que generó retrasos en sus itinerarios.

Otros usuarios reportaron que sus vuelos en Barranquilla fueron adelantados, mientras que un grupo adicional señaló que no sufrieron ninguna afectación y pudieron viajar sin contratiempos.

Sector taxi no reportó impactos

Por su parte, Eriberto Cuentas, miembro de Asotaeba, la asociación de taxistas del aeropuerto Ernesto Cortissoz, afirmó que el fin de semana transcurrió con total normalidad en cuanto a la demanda de transporte.

Cuentas aseguró que el movimiento de pasajeros permitió que las carreras se mantuvieran estables, describiendo el comportamiento en la terminal aérea como “un fin de semana común y corriente” para el gremio.

Hay expectativas de cómo será la jornada durante esta semana.