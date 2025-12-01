Sacyr espera giro parcial del Gobierno antes del 15 de diciembre para obras del Canal del Dique

En medio de la incertidumbre por las deudas del Gobierno Nacional con el megaproyecto del Canal del Dique, el director de Relaciones Públicas de Sacyr, Carlos Rosado, aclaró en entrevista con Caracol Radio que las obras no se han detenido y que el dragado avanza con normalidad.

Rosado afirmó que la compañía mantiene una comunicación fluida con el Gobierno, especialmente en el trámite de las vigencias futuras. Según explicó, se espera que antes del 15 de diciembre el gobierno gire cerca de $74.000 millones, de los $492 mil millones que adeuda, para que el proyecto continúe su curso sin afectaciones.

“Las obras siguen funcionando; el trabajo de dragado no se ha paralizado. Hemos encontrado una muy buena interlocución con el Gobierno en el trámite de las vigencias futuras, que hacen parte importante de los aportes y los pagos de este Gobierno, y esperamos que antes del 15 de diciembre esta situación esté completamente regulada y el proyecto no sufra ninguna afectación y siga su curso como hasta ahora. Eso es lo que esperamos; eso es lo que el Gobierno nos ha comentado”, dijo.

“El giro va a ser parcial”

Sobre las obras principales, Rosado precisó que aún no se han iniciado debido a que se encuentran en desarrollo los estudios de impacto ambiental, un proceso que empezó hace tres meses y que tardará alrededor de 11 meses en completarse.

“Sí, el giro va a ser parcial: cerca de 74 mil millones es lo que vamos a recibir, y con esta cifra nos sentimos conformes porque hay algunas actividades, como las obras principales, que no estamos adelantando todavía, mientras avanzamos con el estudio de impacto ambiental, que debe estar listo hacia finales del próximo año. Iniciamos hace unos tres meses; estamos adelantando toda la etapa de toma de datos, que es lo primero que se debe hacer. A este proceso le faltan todavía unos 11 meses de trabajo, y estamos en esta etapa inicial tomando toda la información para poder obtener así, a finales del próximo año, una licencia ambiental”, sostuvo.

El vocero de Sacyr también destacó que el dragado de mantenimiento no se ha interrumpido desde el inicio del contrato, lo que ha permitido garantizar la navegabilidad 24/7 en los 115 kilómetros del canal.

Ante la crisis financiera que enfrenta el proyecto, el gobernador del Atlántico y presidente de la Región Administrativa y de Planificación (RAP) Caribe, Eduardo Verano de la Rosa, ha emitido una carta formal a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en la que solicita la priorización y cancelación inmediata de las obligaciones contractuales pendientes.