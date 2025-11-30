Supersalud removió a Fredys Socarrás como agente de la ESE Universitaria del Atlántico

Fachada de una de las sedes de la ESE Universitaria. / Cortesía Gobernación

La Superintendencia de Salud efectuó este fin de semana un relevo en la intervención de la ESE Universitaria del Atlántico (UNA), al retirar del cargo al agente especial interventor Fredys Socarrás, quien había asumido la dirección en agosto. El cambio fue oficializado en un acta firmada el 28 de noviembre, donde se formaliza su salida de la entidad.

En su reemplazo fue posesionada Maryury Díaz Céspedes, designada mediante resolución expedida el mismo día. Durante el acto, la nueva interventora declaró bajo juramento que acepta el cargo y que no tiene impedimentos ni conflictos de interés, asumiendo así la conducción del proceso de intervención de la ESE.

El anuncio generó sorpresa entre los trabajadores del sector salud. El presidente de Anthoc Atlántico, Napoleón Mugno, afirmó que “es una noticia sorpresa. No sabemos cuál es la justificación para ese cambio. Al parecer se venían haciendo las cosas bien. El hospital iba en aumento de sus indicadores de ocupación, de servicios. Entonces, pues sinceramente nos toma por sorpresa”.

Mugno añadió que “el día de mañana (lunes) vamos a estar presentes en la mesa que van a hacer para la entrega del cargo y pues será donde de pronto nos puedan poner en conocimiento del porqué de esta decisión, si es algo político o es algo meramente ya interno de la superintendencia”.

Retos de la nueva agente

La nueva interventora tendrá a su cargo retos importantes como la recuperación de las sedes de Soledad y Sabanalarga, el rescate del modelo materno infantil del Niño Jesús y el pago de deudas acumuladas con personal médico y administrativo.

Frente a este panorama, Mugno recordó que “la intervención inició el 19 de agosto y se notaron unos cambios muy notorios: ocupación, apertura de servicios, recursos y toda esta clase de eventos que, bueno, hicieron notoria la mano del señor agente interventor”, señalando además que “pues los recursos llegaron y se pudo solventar las deudas que se tenían con muchos trabajadores aunque todavía pues quedan pendientes algunos pero sí se veía la mejoría de pronto en la funcionalidad de la ESE”.

También advirtió la incertidumbre que genera la llegada de la nueva funcionaria: “Estamos a la expectativa, no sabemos cuáles sean las intenciones y la finalidad que traiga el nuevo agente interventor”.