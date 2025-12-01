En Medellín continuarán los paquetes alimentarios de Buen Comienzo durante fin y comienzo de año

Medellín

El programa Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín anunció que garantizará la permanencia de sus programas en Medellín durante la temporada de receso en Navidad y Año Nuevo.

¿En qué periodo entregarán los paquetes?

La atención a los menores matriculados se brindará entre el 17 de diciembre y el 19 de enero de 2026, mientras los niños disfrutan de su periodo vacacional.

Adicionalmente, durante el mes de diciembre se realizarán cerca de 100 movilizaciones sociales en las diferentes comunas y corregimientos del distrito.

¿Cuánto se invierte en esta estrategia?

Son 6 mil millones de pesos de inversión en el programa Buen Comienzo 365, impulsado por el alcalde Federico Gutiérrez, para que se pueda garantizar durante estas festividades de fin y comienzo de año el acompañamiento a los niños.

El objetivo de esta inversión es ampliar la cobertura alimentaria durante fines de semana, festivos y recesos de la atención.

Esta estrategia, además de los niños, vincula a mujeres gestantes y lactantes matriculadas en alguna de las modalidades de Buen Comienzo, para que ellas puedan tener también sus raciones alimentarias entre el 17 de diciembre de 2025 y el 19 de enero de 2026.

La directora de Buen Comienzo, Diana Carmona, dijo que “garantizamos la atención integral de las niñas y niños de primera infancia los 365 días del año; por esta razón, durante el mes de diciembre vamos a realizar más de 100 movilizaciones sociales en las comunas y corregimientos de Medellín, con el fin de garantizar un entorno protector, llevar los servicios institucionales e incidir en los derechos de nuestros niños y niñas”.

¿Dónde se pueden reportar casos de desnutrición infantil?

La alcaldía dispuso de la línea 604-385 5555, extensión 9896, para que se pueda reportar o denunciar presuntos casos de desnutrición infantil, los cuales, tras recibir las denuncias respectivas, valorarán con profesionales de la salud a los menores afectados.

Diana Carmona, directora de Buen Comienzo, agregó que “este esfuerzo se materializa bajo un mensaje contundente que guía la intervención institucional: El hambre no sale de vacaciones. Estas frases reflejan la prioridad que tiene el programa en asegurar la salud y el desarrollo de la niñez durante todo el año”.

Otros programas

Con la iniciativa “El cuidado, nuestra mejor jugada”, se busca impactar a los menores y familias gestantes – lactantes a través de juegos y experiencias, para promover el cuidado, el trabajo en equipo, la creatividad y el fortalecimiento de vínculos afectivos.

El programa “Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer” seguirá con la atención nutricional inmediata.

Cabe recordar que durante el 2025, más de 159.000 personas participaron de las movilizaciones sociales.

Concluyó la directora de Buen Comienzo que “invitamos a todas las familias a consultar en nuestras redes Buen Comienzo, qué día y en cuál lugar vamos a estar durante el receso y que puedan participar y disfrutar de estos distintos espacios de ciudad”.

Las diferentes estrategias buscan garantizar que, durante las vacaciones de fin y comienzo de año, los niños puedan mantener una adecuada alimentación y evitar la desnutrición infantil.