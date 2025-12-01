Medellín aplicará alivio del 70% en intereses moratorios para deudores de impuestos distritales

Medellín, Antioquia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que el Concejo aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo 070, una iniciativa que permitirá a los contribuyentes morosos obtener un descuento del 70% en los intereses moratorios de varias obligaciones tributarias.

Según explicó el mandatario, el beneficio aplicará para impuestos como predial, industria y comercio, publicidad exterior y visual, entre otros cobros distritales acumulados. El alivio estará vigente hasta el 23 de diciembre de 2025, una vez el proyecto sea sancionado y publicado oficialmente.

“Una muy buena noticia para que los ciudadanos se pongan al día con Medellín”

Gutiérrez destacó que la medida busca facilitar la normalización de obligaciones y mejorar los ingresos del Distrito a través de un mecanismo de incentivo.El alcalde afirmó: “Hoy en segundo debate logramos la aprobación del Proyecto de Acuerdo 070 que les permitirá a los ciudadanos que se encuentren en mora con el Distrito obtener un 70% de reducción en la tasa de interés moratoria”.

El mandatario añadió que el alivio será una herramienta para impulsar la recuperación financiera del Distrito y fortalecer proyectos en educación, salud, infraestructura y deporte.

Entrada en vigencia y próxima fecha de inicio

La Alcaldía anunciará en los próximos días la fecha en la que comenzará a operar el beneficio, que solo entrará en vigencia cuando el alcalde sancione el acuerdo y sea publicado.

Gutiérrez invitó a los ciudadanos a aprovechar la medida: “Ponerse al día con la ciudad es cada vez más fácil”, señaló, destacando que Medellín “cada día está mejor” y que el recaudo permitirá avanzar en las “grandes apuestas” de su administración.