Buen Comienzo busca inmuebles para ampliar su cobertura en Medellín

Con el objetivo de llegar a más territorios y garantizar atención integral a la primera infancia en la ciudad, el programa Buen Comienzo abrió una convocatoria dirigida a propietarios de viviendas, casas o locales que deseen alquilar sus inmuebles para ser adaptados como nuevas sedes.

La iniciativa busca ampliar la cobertura del servicio en sectores donde se ha identificado una alta demanda o la necesidad de mejorar la infraestructura existente. Entre las zonas priorizadas se encuentran Altos de Calasanz, Aures N.° 1, Santander, La Colina, área de expansión de Pajarito, El Salado, además de sectores en San Cristóbal, Robledo, Guayabal, Aranjuez, Manrique y San Javier.

Los inmuebles postulados deben cumplir con condiciones específicas que permitan una atención adecuada a niñas y niños de primera infancia. Se requiere un mínimo de tres espacios independientes de entre 20 y 30 metros cuadrados cada uno, destinados a salas de atención, así como un área adicional de 40 metros cuadrados para el servicio de alimentación.

Además, deben contar con espacios para la instalación de unidades sanitarias tanto para menores como para adultos, y disponer de ventilación e iluminación natural.

Las personas interesadas en participar pueden consultar los términos y condiciones e inscribirse a través del portal web www.medellin.gov.co o en las redes sociales oficiales de Buen Comienzo en Facebook e Instagram.