Wilmar Mejía afronta posible inhabilidad para seguir en el Consejo Superior de la U. de A.

Medellín, Antioquia

El gobernador de Antioquia y presidente del Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia, Andrés Julián Rendón, advirtió que el delegado del Presidente de la República ante ese órgano, Wilmar de Jesús Mejía, estaría incurso en una inhabilidad sobreviniente debido a la suspensión provisional dictada por la Procuraduría General de la Nación.

En la comunicación enviada al secretario general del Consejo Superior, el gobernador señaló que la medida disciplinaria tiene efectos inmediatos y que, en consecuencia, “impide el ejercicio de cualquier función pública mientras esté vigente”.

Sustento jurídico de la advertencia

Rendón fundamentó su posición en dos normas centrales:

Artículo 30 del Acuerdo Superior 01 de 1994, que establece que los servidores públicos que integran el Consejo Superior están sujetos a las incompatibilidades e impedimentos previstos en la ley. Artículo 217 del Código General Disciplinario, que define la suspensión provisional como una medida que:“produce efectos inmediatos, impide el ejercicio de cualquier función pública y se adopta para proteger la función pública o evitar interferencias en la investigación”.

El gobernador precisó que, al tratarse de una medida que afecta el ejercicio mismo de la función pública, “la suspensión provisional constituye una inhabilidad sobreviniente” que impediría la continuidad de Mejía como representante del Presidente Petro en el máximo órgano de dirección de la universidad.

Llamado a suspender su participación

En la carta, Rendón le solicitó al secretario general del Consejo Superior tomar decisiones inmediatas para garantizar el cumplimiento de la ley. “Debe usted como secretario tomar las medidas a que haya lugar para que no continúe participando en las sesiones y decisiones del Consejo Superior Universitario mientras persista la suspensión provisional impuesta por la Procuraduría General de la Nación”, escribió el mandatario.

La advertencia llega en medio de la polémica nacional originada por las investigaciones que mencionan a Mejía en el caso de alias Calarcá, uno de los jefes de las disidencias de las Farc. La Procuraduría anunció su suspensión provisional mientras avanza el proceso disciplinario.