La policía incautó más de 17 mil botellas que iban a ser usadas para envasar licor adulterado

Medellín

Los primeros operativos de temporada de fin de año ya han evitado que más de 17 mil botellas de licor salgan al mercado local y afecten la salud de los consumidores. Las acciones operativas se desarrollaron en el barrio Naranjal de Medellín.

El comandante de la Policía Metropolitana, general William Castaño, manifestó que una bodega de reciclaje era utilizada como un lugar en el que se preparaban las botellas de diferente licor para luego ser envasadas con whisky y tequila adulterado.

“Cuando una patrulla de vigilancia que realizaba recorrido por el barrio Naranjal observó movimientos irregulares en una bodega de reciclaje ubicada en este sector, y al verificar la situación, nuestros uniformados hallaron miles de envases de whisky y de tequila lavados y listos para ser nuevamente llenos con líquidos, de licor posiblemente adulterado. En total, en el lugar fueron encontradas diecisiete mil doscientas noventa y seis botellas, además de una caja con botellas de whisky, la cual fue enviada para estudio técnico”.

En la bodega clandestina también se hallaron 8 mil calcomanías de marcas reconocidas, 10 mil tapas originales, 300 bolsas de tela de diferentes marcas y 5 mil cajas originales empleadas para la falsificación.