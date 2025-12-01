“Cada actualización es un reto”: Presidente de ACDAC sobre las dificultades del software de Airbus

El capitán Juan Esteban Villa, presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC), ofreció una detallada explicación sobre la reciente actualización de software que afectó a las aeronaves Airbus A320. En entrevista con 6AM de Caracol Radio, Villa abordó las causas, las soluciones implementadas y el impacto en la seguridad aérea.

Lea más: En dos días estaría lista la actualización de aviones Airbus: director de Operaciones de Navegación

El capitán Villa explicó que la situación se originó tras un evento ocurrido el 30 de octubre una aeronave JetBlue en una ruta de México a Estados Unidos. Durante este incidente, se identificó un “comando inadvertido de piloto automático”. La investigación posterior, llevaba a cabo por entidades responsables, reveló que este comando se debía a una señal de uno de los computadores que controlan el elevador y los alerones.

La causa: radiación ionizante

Contrario a lo que podía pensarse sobre una falla en la redundancia de los sistemas, el capitán Villa aclaró que, “la falla obedece a radiación ionizante que estaba impactando el software interno del computador”. Este impacto generó el comando inadvertido que, aunque duró “varios segundos”, fue probablemente mitigado por el sistema redundante que “tomó el control para continuar con el vuelo en el nivel que estaba indicado por el control aéreo”.

Como resultado de la investigación, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) emitió una directriz. Esta directriz, en cumplimiento de la información recibida del fabricante Airbus, exigía que “hasta el día de ayer, 29 de noviembre a la medianoche, todas las aeronaves deberían tener esta modificación en el software o el reemplazo del equipo para algunos pocos aviones”. En caso de no cumplir con esta medida, las aeronaves debían permanecer en tierra.

Villa detalló la rapidez con la que se implementó la situación. El capitán explicó que las aeronaves afectadas eran las de “última generación, las más modernas porque el software que tienen o que tenían en ese momento era el más moderno”. La solución consistió en “volver a la actualización anterior a los equipos, los computadores que dejan hacer esa reversión de la actualización y para los equipos que los computadores que no dejaban revertir la actualización, pues reemplazar el equipo”.

Enfatizó que este problema “es específico de Airbus, del AC, que es el computador diseñado por una empresa fabricante que se llama Thales”.

Noticia en desarrollo