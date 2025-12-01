Presidente Petro pide a Trump reunión entre venezolanos y propuso a Cartagena para el encuentro

El presidente de Estados Unidos confirmó a la prensa que viajaban en el Air Force One que la semana pasada mantuvo una conversación telefónica con Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, al que Estados Unidos considera el líder del cártel de los Soles, una organización que el Departamento de Estado acaba de clasificar como organización terrorista. “No quiero hacer comentarios al respecto. La respuesta es sí”, reconoció Trump.

Sobre este tema, el presidente Gustavo Petro hizo una propuesta y hasta aprovechó para ofrecer a Cartagena como sede de una reunión que planteó entre venezolanos.

“Yo creo que Trump debería aceptar que los venezolanos, en sus diferentes posiciones, y en su propia diversidad, se reúnan, puede ser en Caracas, ofrezco Cartagena, para que encuentren los caminos para profundizar la democracia. Una democracia profunda y multicolor”, indicó en su cuenta de X.

Estas declaraciones se registran en medio de las tensiones entre los dos países por el cierre del espacio aéreo en Venezuela declarado por el presidente Trump, que fue rechazado por el régimen de Nicolás Maduro.

“La única salida viable para Venezuela es que los venezolanos dialoguen entre ellos y resuelvan sus problemas. Cualquier injerencia externa enreda el asunto. Solo puse en el tablero la experiencia colombiana de cogobernar un tiempo para acabar la violencia y hacer elecciones libres”, reitero Petro.