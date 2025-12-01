En dos días estaría lista la actualización de aviones Airbus: director de Operaciones de Navegación

Este fin de semana la Agencia Europea de Seguridad Aérea pidió a todos los operadores del avión Airbus A320 tomar medidas inmediatas para actualizar el software de sus aeronaves y garantizar su seguridad. El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil, realizaron un monitoreo sobre la actualización del flote de aviones A320 que están en el país.

“Mantenemos monitoreo permanente al proceso de actualización de software de la familia A320, una medida preventiva adoptada para garantizar los más altos estándares de seguridad operacional en el país”, dijo el ministerio.

Por esta razón, varios aviones (sobre todo de Avianca), no pudieron hacer sus rutas porque tuvieron que mantenerse en tierra. En entrevista con 6AM de Caracol Radio, el Coronel Andrés Felipe Otero, director de Operaciones a la Navegación Aérea, dio un parte de tranquilidad sobre cómo avanza esta actualización en el país.

“Vamos por un muy buen camino. Las compañías y la actualización del software se han venido realizando en tiempo récord. Al principio estimábamos que nos podríamos demorar unos 15 días, pero en este momento nos podemos demorar unos dos días más. Quiere decir que ese trabajo lo vamos a sacar en tiempo récord”, indicó el director.

Aseguro que durante el fin de semana las distintas compañías han trabajado incansablemente para actualizar el software de tal forma que de las 124 aeronaves de Avianca, 5 de Latam y 1 de JetSmart, que estaban pendientes el día de ayer (domingo 30 de noviembre), en este momento solo hay 19 aeronaves pendientes por actualizar.

Vuelos cancelados:

Al momento de hacer la suspensión de estas aeronaves, todo sucede como un efecto dominó y se empiezan a retrasar los itinerarios.

El día sábado 29 de noviembre hubo un total de 84 vuelos retrasados con más o menos 12.000 usuarios afectados y un 63% de solución para todos esos vuelos. Entre las soluciones que se ofrecieron estuvo: reacomodación tanto en vuelos de la misma compañía como en otras compañías, reubicación o aplazamiento de vuelos en los siguientes 180 días, o la devolución del dinero en caso de que las dos opciones anteriores no suplan las necesidades.

¿Cómo puede afectar la radiación solar la seguridad aérea?

El director de operaciones explicó que las aeronaves modernas utilizan sistemas electrónicos para el control de sus componentes. Entre esos están uno de los más críticos, que son los controles de vuelo. Los controles de vuelo son los que le permiten a la aeronave subir, bajar o girar. Durante uno de los reportes de Airbus encontraron que había una falla en el software donde se presentaban indicaciones erráticas sobre esas intrusiones a los controles de vuelo.

Airbus determinó que la falla en su software era debido a la radiación solar que estaba recibiendo esa aeronave. Por lo tanto, decidieron suspender los vuelos de todas sus aeronaves tipo Airbus 319, 320 y 321 para poderles hacer una actualización y que la radiación solar no afectara a estos sistemas.

Esta actualización lo que permite es que se pueda arreglar esa falla y que no haya riesgo en la navegación aérea.

El director de navegación aérea indicó que esperan que para la celebración del día de velitas ya esté solucionada en su 100% esta actualización.