Aerolíneas colombianas reportan nuevas actualizaciones en la flota de aviones A320

Luego de que la Agencia Europea de Seguridad Aérea pidiera a todos los operadores del A320 tomar medidas inmediatas para actualizar el software de sus aeronaves y garantizar su seguridad. El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil, realizaron un monitoreo sobre la actualización del flote de aviones A320 que están en el país.

“Mantenemos monitoreo permanente al proceso de actualización de software de la familia A320, una medida preventiva adoptada para garantizar los más altos estándares de seguridad operacional en el país”, dijo el ministerio.

En este monitoreo estuvieron presentes tres aerolíneas colombianas

Tras la reunión de emergencia entre el Ministerio de Transporte y la Aerocivil, participaron las aerolíneas como, Avianca, LATAM, Jetsmart y reportaron que:

29 aeronaves de Avianca continúan sin iniciar actualización y permanecen bajo

seguimiento prioritario.

51 aviones de Avianca están actualmente en proceso.

44 aeronaves de la misma aerolínea ya completaron todo el ciclo técnico.

La flota de Jetsmart y Latam se encuentra totalmente actualizada.

En total, afirman que 50 aeronaves de diferentes aerolíneas ya están habilitadas para operar, tras cumplir los procesos técnicos por la Aerocivil.

#ACTUALIDAD | Avianca informa que la aerolínea ya actualizó el software del 51% de su flota A320 y esperan completar este proceso de actualización los próximos días.



— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 29, 2025

#ACTUALIDAD | JetSMART confirma que sus operaciones siguen normales tras el proceso de actualización técnica solicitado por Airbus y la Agencia Europea de Seguridad Aérea.



— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 29, 2025

“Exigimos a Airbus mayor celeridad. Cada día de retraso afecta la operación y la tranquilidad de los viajeros, y no vamos a permitir que se comprometan los estándares técnicos del país. Todo avión que regrese a operación lo hará únicamente cuando cumpla al 100 % los requisitos de la Aerocivil”, concluyó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.