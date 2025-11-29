“Venezuela no acepta órdenes”: Dura respuesta de Maduro a Trump por la advertencia de cierre aéreo // Caracol Radio // Imagen realizada con Gemini IA

A través de un comunicado publicado por la cancillería de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro rechazó las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, tras anunciar una advertencia a las aerolíneas sobre un posible cierre del espacio aéreo de Venezuela.

“El Gobierno Bolivariano advierte que Venezuela no aceptará órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero. Ninguna autoridad ajena a la institucionalidad venezolana tiene facultad para interferir, bloquear o condicionar el uso del espacio aéreo nacional”, aseguraron.

A propósito, el gobierno venezolano hace un llamado a la comunidad internacional, la ONU y los organismos multilaterales rechazar los anuncios del mandatario norteamericano.

“Hacemos un llamado directo a la comunidad internacional, a los gobiernos soberanos del mundo, a la ONU y a los organismos multilaterales correspondientes, a rechazar con firmeza este acto de agresión inmoral que equivale a una amenaza contra la soberanía y seguridad de nuestra Patria”, aseguraron en el comunicado.

Principal aeropuerto de Venezuela sigue funcionando

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, el principal de Venezuela, mantiene con normalidad sus operaciones este sábado, después del anuncio de Trump.

El aeródromo que está en Caracas, recibió durante la mañana dos vuelos desde Barbados y Bogotá y tiene programado rutas para Panamá, Curazao y La Habana.

Por el momento, se notifica dos vuelos con retraso hacia Panamá y Bogotá, todos operados por la aerolínea comercial Copa Airlines.