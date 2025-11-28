Avianca deja en tierra más del 70% de su flota A320 por fallas de software ordenadas por Airbus

Avianca informa que más del 70% de su flota A320 deberá permanecer en tierra debido a una actualización urgente de software solicitada por Airbus. Además, la aerolínea advierte interrupciones en las operaciones durante los próximos 10 días y cerró ventas de tiquetes hasta el 8 de diciembre para reacomodar pasajeros.

“Los aviones involucrados deberán permanecer en tierra cuando lleguen a sus bases de mantenimiento hasta que se hayan realizado los trabajos. Esta orden afecta a más del 70% de la flota de Avianca”, dijo en el comunicado la aerolínea colombiana.

¿Por qué se dan estas medidas?

Esta decisión se da luego de que la Agencia Europea de Seguridad Aérea pidiera a todos los operadores del A320 tomar medidas inmediatas para actualizar el software de sus aeronaves y garantizar su seguridad.

“Airbus ha solicitado a todos los operadores del A320 que tomen medidas de precaución inmediatas para implementar una actualización de software que garantice que su flota sea segura para volar”, dijo la agencia.

El llamado surge tras un análisis reciente que reveló que la radiación solar intensa podría corromper datos críticos para los controles de vuelo en aviones de la familia A320.

“Airbus reconoce que estas recomendaciones provocarán trastornos operativos para los pasajeros y los clientes. Pedimos disculpas por las molestias causadas y trabajaremos en estrecha colaboración con los operadores, manteniendo la seguridad como nuestra prioridad absoluta y primordial”, escribió el fabricante aeronáutico europeo.