Venezuela tendría listo un plan de repatriación tras el cierre aéreo por parte de EE.UU.

Venezuel

Desde Venezuela, Delcy Rodríguez dio a conocer durante la noche de este sábado que, Nicolás Maduro ordenó un “plan especial” para el retorno de los venezolanos “varados” en otros países, así como facilitar los itinerarios de salida de aquellas personas que deban viajar fuera del territorio.

Según Delcy Rodríguez, Venezuela ha activado todos los mecanismos multilaterales ajustados al derecho Internacional para el cese inmediato de lo que han llamado una acción ilegitima e ilícita”. Según Rodríguez, “El Gobierno de EE.UU. complace la solicitud de María Corina Machado para intentar bloquear el espacio aéreo de Venezuela”, refiriéndose a la Ganadora del Nobel de paz de este año.

¿Por qué se dio esta respuesta de Venezuela?

Porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado en un mensaje a través de su red social Truth, que las aerolíneas deberán tener en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela “permanecerá cerrado en su totalidad”.

El llamado se lo hizo, según el, a todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, para que tengan en cuenta esta advertencia.