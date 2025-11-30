Estos son los controles de seguridad en el Metropolitano para el Junior vs. Nacional

La Alcaldía de Barranquilla y la Comisión Local de Fútbol realizaron la sesión No. 37 para definir la logística y las medidas de seguridad del partido entre Junior y Atlético Nacional, que se disputará este domingo 30 de noviembre a las 6:30 p.m. en el estadio Metropolitano.

En el encuentro participaron autoridades distritales, la Policía Metropolitana y representantes del Ministerio Público, quienes acordaron acciones para garantizar que el evento se viva en un ambiente seguro y familiar. Entre las decisiones, se reiteró la restricción de ingreso de la barra visitante, medida que ya se aplicó en los últimos compromisos del equipo tiburón para preservar el orden público.

Controles dentro y fuera del estadio

Las autoridades definieron un paquete de medidas que incluye la prohibición de ingresar armas, objetos contundentes, correas con hebillas, alimentos, bebidas y bolsos grandes. Tampoco se permitirá el acceso de personas en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas.

El consumo de bebidas solo podrá hacerse en puntos autorizados dentro del estadio, sin envases de vidrio. Las puertas se abrirán a las 3:00 p.m. y el Puesto de Mando Unificado operará desde las 2:30 p.m. Durante el encuentro habrá 140 cámaras de seguridad y 950 policías vigilando el interior y los alrededores del escenario.

Las autoridades hicieron un llamado a los aficionados a mantener la convivencia y evitar comportamientos de riesgo, como lanzar objetos, portar pólvora o invadir la cancha.

Por otro lado, insistieron en respetar las indicaciones de la logística, cuidar la silletería y mantener despejadas las salidas de emergencia. Finalmente, recordaron la importancia de salir con calma al término del encuentro y recomendaron asistir con ropa cómoda para disfrutar del clásico sin contratiempos.