Más de 4.700 uniformados custodiarán elecciones presidenciales en el Atlántico

El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, confirmó que ya está listo el dispositivo de seguridad para garantizar el normal desarrollo de las elecciones presidenciales de este domingo en el departamento.

Las autoridades desplegarán más de 4.700 uniformados entre Policía y Ejército en los distintos municipios y puestos de votación.

Según explicó el funcionario, la Policía Metropolitana de Barranquilla contará con un pie de fuerza de 3.500 hombres y mujeres, mientras que la Policía del Atlántico dispondrá de otros 1.200 uniformados para reforzar la seguridad en las zonas urbanas y rurales del departamento durante la jornada electoral.

“Solamente para el área de Galapa tendremos 100 soldados teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo en el municipio por protestas contra servicios públicos”, señaló Luque.

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Pese a las medidas especiales adoptadas en algunos puntos, el funcionario aseguró que actualmente no existen alertas extraordinarias en otros municipios del Atlántico y reiteró que las condiciones están dadas para que las elecciones se desarrollen con tranquilidad y normalidad en todo el departamento.

Riesgo extremo en Barranquilla

La Misión de Observación Electoral, MOE, encendió las alertas frente al panorama de seguridad electoral en el departamento del Atlántico de cara a las elecciones presidenciales de este domingo.

Según explicó Javier Rosado, vocero de la organización en entrevista con Caracol Radio, Barranquilla aparece catalogada en riesgo extremo dentro del más reciente mapa nacional de riesgo electoral elaborado por la entidad.

La organización también advirtió sobre posibles interferencias de grupos armados ilegales durante la jornada electoral. Entre las amenazas identificadas aparecen estructuras del ELN, grupos armados organizados y otros actores no identificados que, según la MOE, aún no han podido ser plenamente clasificados dentro de las estructuras criminales conocidas por las autoridades.

Otro de los municipios bajo seguimiento especial es Soledad, que ya había sido catalogado anteriormente con riesgo alto durante las elecciones al Congreso.