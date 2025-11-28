Barranquilla será sede de la final de la Copa Sudamericana en el 2026

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla se convertirá en el primer escenario deportivo del país que recibirá una final única de un torneo Conmebol, tras confirmarse este viernes que será sede de la final de la Copa Sudamericana del próximo año.

“Barranquilla, somos la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026″, informó el alcalde de la ciudad, Alejan Char, con una foto. Char se encontraba en Lima, reunido con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

El mismo Char publicó un video en su cuenta de Instagram en el momento justo en el que Domínguez, acompañado del Consejo de la Conmebol, le comunican la designación unánime de la ciudad para albergar la final del torneo.

“Alcalde, acabamos de deliberar en el Consejo, después de la presentación hecha por usted, en nombre de la ciudad de Barranquilla y el Concejo deliberó y en forma unánime hemos decidido darle el voto de confianza, para que la ciudad de Barranquilla sea sede de la final única de la Conmebol Sudamericana en el año 2026″, le comunicó Domínguez a Char.

Y añade: “Sabemos que a partir de ahora nos mudamos a la ciudad de Barranquilla y que va a hacer un éxito bajo su liderazgo, conociendo el amor que tiene el barranquillero y el colombiano al fútbol, y el amor que tiene el continente a esa hermosa ciudad de Barranquilla. Estamos seguros que la decisión fue la correcta y que la vamos a disfrutar”.

Noticia en desarrollo...