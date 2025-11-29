¡Luis Díaz, sensacional! Gran gol y tremenda asistencia para triunfo agónico del Bayern Múnich

Luis Díaz volvió a ser protagonista por su entrega y la capacidad de no rendirse. Aquel gol que le marcó al Unión Berlín, en la que evitó que el balón saliera, eludió al rival con un toque y definió con potencia y colocación casi sin ángulo, fue una de las pruebas con resultado más que positivo para el colombiano.

Repase acá el golazo de Luis Díaz contra Unión Berlín

Esta vez fue contra el San Pauli por la fecha 12 de la Bundesliga. Un partido complicado en el que Bayern comenzó perdiendo al minuto 6′ con anotación de Andréas Hountondji y en el que Lucho no había tenido gran peso ofensivo ante un planteamiento robusto del rival. Marcó gol y asistencia en el 3-1.

Pero la capacidad para resolver problemas volvió a salir a flote. Al minuto 44 recibió un gran pase de Kim Min-Jae desde la defensa, el guajiro controló casi que de espaldas al arco, pero el rival lo desacomodó y él, cayéndose, sacó el recurso de un taco cayéndose para asistir al portugués Raphaël Guerreiro y que así llegara el empate parcial (1-1).

¡¡AH NO, LO QUE ACABA DE HACER LUCHO DÍAZ!! ¡¡ASISTENCIA TOP DE TACO DESDE EL PISO PARA GUERREIRO Y QUE LLEGUE EL 1-1 DE BAYERN MUNICH VS. ST. PAULI!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2025

De inmediato, la acción se volvió viral en redes sociales. De hecho, la propia cuenta de SportsCenter reaccionó con un “Ah no, lo que acaba de hacer Lucho Díaz”, destacando la repentización que tuvo el guajiro para, ante la adversidad de la caída, dar el pase atrás para su compañero.

Gol agónico para el triunfo del Bayern

Cuando parecía que se acababa el juego y sería empate para el cuadro bávaro, llegó la salvación de la mano de Luis Díaz. Centro desde la derecha de Joshua Kimmich y el colombiano se lanzó de palomita para mandarla a guardar al 90+3′. El 3-1 definitivo lo selló Nicolas Jackson al 90+6′.

¡¡EL GUAJIROOO!! LUCHO DÍAZ APARECIÓ EN EL ÁREA Y MARCÓ EL 2-1 AGÓNICO DE BAYERN MUNICH SOBRE ST. PAULI.



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2025

Con este gol y asistencia, el extremo de 28 años llegó a 18 contribuciones en la temporada en 19 partidos. De estas, 6 han sido pases de gol y 12 anotaciones. Todo un temporadón del jugador de la Selección Colombia.