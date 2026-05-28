RAP Caribe presentará 49 acciones al próximo Gobierno para atender crisis de energía

49 acciones fueron priorizadas para transformar el sistema energético durante la tercera Mesa Energética del Caribe, liderada por la RAP Caribe. Estas iniciativas servirán como base para la formulación de un plan de trabajo que será entregado al próximo Gobierno Nacional como insumo para la toma de decisiones sobre el futuro energético de la región.

Las acciones identificadas abarcan seis ejes fundamentales: generación, confiabilidad y abastecimiento; almacenamiento energético; transmisión, distribución y modernización de la red; sostenibilidad del esquema de prestación del servicio; energía para la competitividad y el desarrollo; y gobernanza para agilizar las decisiones requeridas en el sector.

Jesus Pérez, gerente de la RAP Caribe, señaló que algunas de las iniciativas deberán ser implementadas durante los primeros 100 días del próximo gobierno.

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“Es un ejercicio conjunto de todos para lograr soluciones integrales. Se ha trabajado de manera disciplinada en las mesas durante los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo para la redacción del documento base de ese plan”, afirmó.

la misma línea, Alberto Vives, director ejecutivo de la Andi Atlántico-Magdalena, sostuvo que el pago de las deudas pendientes es fundamental para garantizar la estabilidad del sistema. Además, planteó la necesidad de impulsar alternativas que permitan continuar la exploración y producción de gas natural, con el fin de asegurar la generación térmica y la energía firme requerida por la región.

Desde el sector gremial de Bolívar, Juan Camilo Oliveros advirtió sobre la importancia de revisar la focalización de los subsidios energéticos para garantizar que los recursos lleguen efectivamente a quienes más los necesitan. También propuso revisar el consumo de subsistencia y ampliar mecanismos como los medidores prepago, con el objetivo de mejorar el control del consumo, fortalecer las finanzas de las empresas y promover el uso eficiente de la energía por parte de los usuarios.

“Desde el nivel nacional se debe reconocer que el Caribe tiene más consumo y es necesario darle un trato diferencial”, manifestó.