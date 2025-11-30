Tolima elimina a Santa Fe: así queda la tabla del Grupo B en cuadrangulares de Liga Colombiana / Colprensa

¡La cuarta fecha de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano inició con un batacazo! Independiente Santa Fe quedó eliminado a falta de dos fechas para concluir esta fase definitiva, luego de caer por la mínima diferencia (0-1) con Deportes Tolima en el Manuel Murillo Toro de Ibagué.

La única anotación en suelo ibaguereño llegó al minuto 90+4 por intermedio de Adrián Parra, que se convierte en la principal arma ofensiva del Tolima en estas finales del campeonato colombiano.

Con este resultado, sumado al beneficio deportivo del “punto invisible”, Tolima queda a un pase de la clasificación a la final del segundo semestre. En caso de a que segunda hora empaten Atlético Bucaramanga y Fortaleza, el cuadro bogotano quedará eliminado, mientras que los santandereanos estarán obligados a ganar sus últimos dos partidos para ser finalistas.

Tabla de posiciones del Grupo B en cuadrangulares de Liga Colombiana