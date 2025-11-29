Junior y Nacional volverán a jugar otro partidazo en las finales de la Liga Colombiana: hora y fecha

Junior de Barranquilla jugará ante Atlético Nacional, este domingo 30 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, por el partido correspondiente a la cuarta fecha en los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana.

Este será un partidazo en la disputa directa por el liderato del grupo A, ya que ambos equipos suman los mismos puntos, el que gane este encuentro podría dar un gran golpe con el objetivo de avanzar a la final del segundo semestre. Sin embargo, primero se ubica el equipo de Alfredo Arias, por haber marcado más goles.

Lea también: Sanciones en cuadrangulares de Liga colombiana: Alfredo Morelos, Jermein Peña, Kevin Mantilla y más

En el partido anterior, Tiburones y Verdolagas igualaron 1-1 con anotaciones de Guillermo Paiva y William Tesillo, aunque Nacional presionó hasta el último minut opara ganar el partido, no pudieron marcar la diferencia, ante el cerrojo que puso Silveira en su arco.

En el compromiso anterior, el bus de Junior fue atacado por algunas barras de Nacional, cuando iban camino al estadio, al parecer un objeto fue lanzado y rompió un vidrio del vehículo esto sobre la glorieta Pilsen donde estaban ubicados.

Para evitar altercados en Barranquilla, las directivas del equipo Tiburón decidieron prohibir el ingreso de aficionados del equipo rival, también han dado indicaciones a través de varios comunicados en sus redes sociales para las personas que van a asistir al Metropolitano, invitando a que vivan el fútbol en paz.

Le podría interesar: Junior denuncia que su bus fue atacado por barras de Nacional, a su llegada al estadio de Ditaires

En el otro partido de este grupo, jugarán Medellín y América de Cali en el Atanasio, el conjunto Escarlata es tercero con 4 unidades, mientras que el Poderoso se queda con solo un punto en tres compromisos jugados.

Hora, fecha y cómo seguir el partido

El partido entre Junior y Nacional se jugará el domingo 30 de noviembre, a partir de las 6:30 p.m (hora Colombia), en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El juego lo podrá seguir a través del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y en el minuto a minuto de la página web.