Tabla de reclasificación en Colombia: así quedan Tolima y Bucaramanga con sus triunfos en el Grupo B
Apretada lucha por el cupo a los torneos internacionales del próximo año.
Comenzó la cuarta jornada de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. En el Grupo B se enfrentaron Deportes Tolima vs. Independiente Santa Fe y Fortaleza vs. Atlético Bucaramanga.
Tolima 1-0 Santa Fe
El duelo disputado en el Manuel Murillo Toro se definió en favor del Deportes Tolima por 1-0, gracias a la anotación de Adrián Parra al minuto 90+4′. Un error en el achique cardenal terminó generándole el espacio preciso para el delantero, que fusiló a Mosquera Marmolejo dentro del área.
Con este resultado, el elenco pijao quedó a un paso de la clasificación a la final, mientras que Santa Fe quedó eliminado de la Liga Colombiana.
Fortaleza 0-2 Bucaramanga
El segundo eliminado de la fecha fue Fortaleza, que perdió con un contundente marcador de 0-2 ante Atlético Buaramanga en el Metropolitano de Techo.
Aunque el Leopardo celebró por intermedio de Luciano Pons a los 27 y Fabián Sambueza a los 75 minutos, los problemas en el equipo bogotano aumentaron con las expulsiones de Luis Fernando Escorcia (14′) y de Jonathan Marulanda (42′).
Otros partidos de la fecha 4 de cuadrangulares
Grupo A
- Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional
Fecha: domingo 30 de noviembre
Hora: 6:30 de la tarde
- Independiente Medellín vs. América de Cali
Fecha: lunes 1 de diciembre
Hora: 8 de la noche
Tabla de reclasificación en Colombia
|Pos.
|Club
|Puntos
|Competencia
|1
|Tolima
|92
|Copa Libertadores (fase previa)
|2
|Medellín
|88
|Copa Libertadores (fase previa)
|3
|Nacional
|85
|Copa Sudamericana (fase previa)
|4
|Santa Fe
|83
|Copa Libertadores (fase de grupos)
|5
|América
|81
|Copa Sudamericana (fase previa)
|6
|Junior
|78
|Copa Sudamericana (fase previa)
|7
|Bucaramanga*
|73
|-
|8
|Millonarios
|73
|-
|9
|Once Caldas
|63
|10
|Alianza
|58
|-
Equipos que se quedarían con los cupos a Libertadores y Sudamericana
Deportes Tolima e Independiente Medellín, al ser los líderes de la reclasificación, se quedarían con el cupo a la fase previa de la Copa Libertadores 2026. Por otro lado, Independiente Santa Fe y el campeón del segundo semestre avanzarán directamente a la fase de grupos del torneo continental.
A la Copa Sudamericana 2026 estarían clasificando Atlético Nacional, América de Cali y Junior de Barranquilla. Aunque a ellos se le debe sumar el campeón de la Copa Colombia, este certamen tiene en la final a verdolagas y escarlatas, razón por la que el cupo pasa al siguiente de la reclasificación, que actualmente es Atlético Bucaramanga.