Tabla de reclasificación en Colombia: así quedan Tolima y Bucaramanga con sus triunfos en el Grupo B / Getty Images

Comenzó la cuarta jornada de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. En el Grupo B se enfrentaron Deportes Tolima vs. Independiente Santa Fe y Fortaleza vs. Atlético Bucaramanga.

Tolima 1-0 Santa Fe

El duelo disputado en el Manuel Murillo Toro se definió en favor del Deportes Tolima por 1-0, gracias a la anotación de Adrián Parra al minuto 90+4′. Un error en el achique cardenal terminó generándole el espacio preciso para el delantero, que fusiló a Mosquera Marmolejo dentro del área.

Con este resultado, el elenco pijao quedó a un paso de la clasificación a la final, mientras que Santa Fe quedó eliminado de la Liga Colombiana.

Fortaleza 0-2 Bucaramanga

El segundo eliminado de la fecha fue Fortaleza, que perdió con un contundente marcador de 0-2 ante Atlético Buaramanga en el Metropolitano de Techo.

Aunque el Leopardo celebró por intermedio de Luciano Pons a los 27 y Fabián Sambueza a los 75 minutos, los problemas en el equipo bogotano aumentaron con las expulsiones de Luis Fernando Escorcia (14′) y de Jonathan Marulanda (42′).

Otros partidos de la fecha 4 de cuadrangulares

Grupo A

Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional

Fecha: domingo 30 de noviembre

Hora: 6:30 de la tarde

Independiente Medellín vs. América de Cali

Fecha: lunes 1 de diciembre

Hora: 8 de la noche

Tabla de reclasificación en Colombia

Pos. Club Puntos Competencia 1 Tolima 92 Copa Libertadores (fase previa) 2 Medellín 88 Copa Libertadores (fase previa) 3 Nacional 85 Copa Sudamericana (fase previa) 4 Santa Fe 83 Copa Libertadores (fase de grupos) 5 América 81 Copa Sudamericana (fase previa) 6 Junior 78 Copa Sudamericana (fase previa) 7 Bucaramanga* 73 - 8 Millonarios 73 - 9 Once Caldas 63 10 Alianza 58 -

Equipos que se quedarían con los cupos a Libertadores y Sudamericana

Deportes Tolima e Independiente Medellín, al ser los líderes de la reclasificación, se quedarían con el cupo a la fase previa de la Copa Libertadores 2026. Por otro lado, Independiente Santa Fe y el campeón del segundo semestre avanzarán directamente a la fase de grupos del torneo continental.

A la Copa Sudamericana 2026 estarían clasificando Atlético Nacional, América de Cali y Junior de Barranquilla. Aunque a ellos se le debe sumar el campeón de la Copa Colombia, este certamen tiene en la final a verdolagas y escarlatas, razón por la que el cupo pasa al siguiente de la reclasificación, que actualmente es Atlético Bucaramanga.