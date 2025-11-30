Liga Colombiana

Tabla de reclasificación en Colombia: así quedan Tolima y Bucaramanga con sus triunfos en el Grupo B

Apretada lucha por el cupo a los torneos internacionales del próximo año.

Tabla de reclasificación en Colombia: así quedan Tolima y Bucaramanga con sus triunfos en el Grupo B / Getty Images

Comenzó la cuarta jornada de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. En el Grupo B se enfrentaron Deportes Tolima vs. Independiente Santa Fe y Fortaleza vs. Atlético Bucaramanga.

Tolima 1-0 Santa Fe

El duelo disputado en el Manuel Murillo Toro se definió en favor del Deportes Tolima por 1-0, gracias a la anotación de Adrián Parra al minuto 90+4′. Un error en el achique cardenal terminó generándole el espacio preciso para el delantero, que fusiló a Mosquera Marmolejo dentro del área.

Con este resultado, el elenco pijao quedó a un paso de la clasificación a la final, mientras que Santa Fe quedó eliminado de la Liga Colombiana.

Fortaleza 0-2 Bucaramanga

El segundo eliminado de la fecha fue Fortaleza, que perdió con un contundente marcador de 0-2 ante Atlético Buaramanga en el Metropolitano de Techo.

Aunque el Leopardo celebró por intermedio de Luciano Pons a los 27 y Fabián Sambueza a los 75 minutos, los problemas en el equipo bogotano aumentaron con las expulsiones de Luis Fernando Escorcia (14′) y de Jonathan Marulanda (42′).

Otros partidos de la fecha 4 de cuadrangulares

Grupo A

  • Junior de Barranquilla vs. Atlético Nacional

Fecha: domingo 30 de noviembre

Hora: 6:30 de la tarde

  • Independiente Medellín vs. América de Cali

Fecha: lunes 1 de diciembre

Hora: 8 de la noche

Tabla de reclasificación en Colombia

Pos.ClubPuntosCompetencia
1Tolima92Copa Libertadores (fase previa)
2Medellín88Copa Libertadores (fase previa)
3Nacional85Copa Sudamericana (fase previa)
4Santa Fe83Copa Libertadores (fase de grupos)
5América81Copa Sudamericana (fase previa)
6Junior78Copa Sudamericana (fase previa)
7Bucaramanga*73-
8Millonarios73-
9Once Caldas63
10Alianza58-

Equipos que se quedarían con los cupos a Libertadores y Sudamericana

Deportes Tolima e Independiente Medellín, al ser los líderes de la reclasificación, se quedarían con el cupo a la fase previa de la Copa Libertadores 2026. Por otro lado, Independiente Santa Fe y el campeón del segundo semestre avanzarán directamente a la fase de grupos del torneo continental.

A la Copa Sudamericana 2026 estarían clasificando Atlético Nacional, América de Cali y Junior de Barranquilla. Aunque a ellos se le debe sumar el campeón de la Copa Colombia, este certamen tiene en la final a verdolagas y escarlatas, razón por la que el cupo pasa al siguiente de la reclasificación, que actualmente es Atlético Bucaramanga.

