¿Qué derecho tienen los inquilinos cuando hay humedad en una casa? Indemnización y más

La vivienda es uno de los recursos más importantes que puede llegar a tener cualquier persona a lo largo de su vida. Ya que, el tener un lugar en el que vivir, garantiza, de cierta manera, vivir dignamente.

Es por ello que también entra en coalición, las condiciones de la casa o residencia en las que una persona o familia habite. Es así que cuando alguien decide pasarse a un nuevo lugar, debe verificar que el sitio cuente con un buen servicio, no solo con lo administrativo, sino con sus instalaciones.

En algunos casos, las casas suelen venir acompañadas por problemas estructúrales que pueden afectar la comodidad, como lo es la humedad.

Le recomendamos: ¿Debe administración? El vacío legal que salva sus muebles del embargo, pero deja su casa en riesgo

La humedad que se produce en una casa puede llegar a darse cuando hay un exceso de agua o de vapor en el ambiente que se filtra en la estructura de la vivienda. Además, este tipo de problemas puede llegar a afectar la estética del lugar, provocar posibles goteras, malos olores, e incluso, afectaciones a la salud, ya que la producción de hongos y moho, pueden causar alergias y problemas respiratorios.

Si bien este tipo de problemas pueden presentarse, los daños provocados no siempre son reversibles, lo que llegaría a generar malestar en inquilinos.

¿Se puede exigir una reparación al arrendatario?

El inquilino o residente, puede exigirle al arrendatario que realice las reparaciones necesarias en las zonas afectadas para que la vivienda tenga las condiciones necesarias para que sea habitable. Incluso, se puede llegar a solicitar la terminación del contrato de arrendamiento en dado caso que los daños sean muy graves o no se llegue a ninguna conciliación con el propietario. Asimismo, el Ministerio de Justicia y del Derecho, subrayó que:

“Debe tener presente lo estipulado o pactado por usted y su arrendador en el contrato de arrendamiento, ya que allí se puede establecer de común acuerdo a quien le corresponde la reparación sin importar el tipo”, esto, dejando en claro que es importante que primero se estudie que daños hay.

Le puede interesar: ¿Quiere acceder a su primera casa?: este es el programa Subsidio Familiar de Vivienda Nueva

Reporte del daño y reembolso de dinero

El Ministerio de Justicia y del Derecho, realizó un paso a paso, en el que explica lo que debe realizar el inquilino, además, si la terminación de contrato es por parte del arrendador, este deberá indemnizarlo.

En dado caso de que los daños en la vivienda sean graves, o requieran de una solución directa por parte del arrendador, teniendo en cuenta que, si el inquilino es el que hace los arreglos, el dinero deber ser reembolsado:

Reparaciones indispensables o necesarias

Aquellas que se requieren para que el inmueble siga siendo usado y se mantenga en buenas condiciones, por ejemplo: cambio de las tuberías que producen filtraciones por ser muy viejas o de materiales que ya no se usan. De ser así, esto es lo que debe hacer:

Notificar al arrendador (lo más pronto posible) la necesidad de las reparaciones.

Probar que las reparaciones no son por causa o culpa suya.

Establecer que el arrendador una vez informado no realizó los arreglos de forma oportuna.

Reparaciones locativas

Arreglos que se deben realizar para mantener el inmueble arrendado en el mismo estado en el que se recibió, es decir, se debe entregar las cosas en buen estado, ya que cuando se entrega un inmueble, se espera que este sea entregado en el estado inicial.

Sin embargo, el Ministerio dice que “en caso de que el deterioro se produzca por fuerza mayor, caso fortuito (hecho que no se puede evitar y tampoco se puede prever) o mala calidad de los materiales, el arreglo corresponde al arrendador”.

Reparaciones útiles

En estos casos el arrendador no está obligado a reembolsar el costo de las mejoras si antes de que se realizaran no dio su autorización, sin embargo, el arrendatario podrá separar y llevarse del inmueble los materiales que haya utilizado, sin causar ningún tipo de daño.

Otras noticias: Nuevo subsidio para vivienda en Antioquia ¿En qué casos se puede usar y de cuánto es?