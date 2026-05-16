Colegios privados en Colombia tienen 2.100 docentes menos por caída de matrículas

El Día del Maestro en Colombia es el 15 de mayo. ( Colprensa )

En medio de la conmemoración del Día del Maestro, el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana, reveló que en 2024 el país registró 493.602 docentes de educación básica y media, una reducción frente a los 494.374 reportados en 2023.

Detrás de esa caída hay un fenómeno que empieza a preocupar a expertos y al sector educativo, cada vez hay menos estudiantes matriculados y eso impacta directamente en la contratación de maestros, especialmente en colegios privados.

“El sector público aumenta cerca de 1.300 docentes, pero el sector privado tiene una caída de aproximadamente 2.100 docentes”, explicó Omar Garzón, investigador del laboratorio (LEE).

Según Garzón, esto ocurre por el cierre de instituciones educativas privadas y por la disminución de estudiantes matriculados, una tendencia que empezó a evidenciarse desde 2023 y que se aceleró entre 2024 y 2025.

¿De dónde son las cifras?

El análisis del LEE se basa en los datos de la operación estadística C600 del DANE, un censo nacional que reúne información de colegios públicos y privados sobre matrícula, docentes e infraestructura educativa.

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que, aunque el número total de docentes cayó, las zonas rurales registraron un leve aumento. En 2023 había cerca de 128 mil maestros rurales y en 2024 la cifra subió a 130 mil.

Para Garzón, esto responde principalmente al fortalecimiento de la cobertura del sector oficial en territorios apartados. Sin embargo, advirtió que aumentar el número de docentes no es suficiente para cerrar las brechas educativas históricas del país.

“Un docente no puede atender a la población solamente. Necesita infraestructura adecuada, materiales, sedes comunicadas, transporte y atención integral, incluso en temas como salud mental”, afirmó.

El investigador agregó que las escuelas rurales siguen enfrentando dificultades para implementar programas de bilingüismo, innovación o incluso herramientas relacionadas con inteligencia artificial, debido a las limitaciones de conectividad y recursos básicos.

Las cifras también muestran una fuerte presencia femenina en el sistema educativo colombiano. El 66 % de los docentes con asignación académica son mujeres y la participación femenina alcanza el 95,2 % en preescolar.

El informe también pone bajo la lupa el nivel de formación de los docentes, ya que en el sector oficial, más de la mitad cuenta con estudios de posgrado, mientras que en el privado predominan los licenciados universitarios.

De acuerdo con Garzón, esto se explica por el sistema de escalafón docente del sector público, que incentiva económicamente a quienes obtienen maestrías, especializaciones o doctorados.

Sin embargo, el experto advirtió que una mayor cantidad de títulos no siempre se traduce automáticamente en mejores aprendizajes para los estudiantes.

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“Muchos docentes han accedido a programas de baja calidad y además persisten problemas de gestión, falta de materiales y dificultades en el sistema educativo que impiden mejorar significativamente los resultados académicos”, explicó.

Aun así, destacó avances importantes en ciudades como Bogotá, donde programas de becas y formación han permitido aumentar el número de docentes con maestría y doctorado. Garzón, además afirma que: “La planta docente se encuentra congelada mientras la matrícula cae y no tenemos una reacción ni en calidad ni en atención”.

El investigador insistió en que el país necesita aprovechar mejor los recursos disponibles para fortalecer la calidad, la pertinencia y la adaptación de la educación a las nuevas necesidades sociales y tecnológicas.