FNA y Caja Honor se unen para beneficiar a militares y policías en su búsqueda de vivienda propia

El acuerdo, firmado por la presidenta del FNA, Laura Milena Roa Zeidán, y el gerente general (E) de Caja Honor, José Andrés Jiménez Amaya, establece una ruta conjunta para impulsar oportunidades reales de financiación y adquisición de vivienda, integrando esfuerzos institucionales en beneficio de los afiliados a Caja Honor.

“Para nosotros, esta alianza representa un compromiso profundo con quienes entregan su vida al servicio del país. Desde el FNA queremos que más familias de la Fuerza Pública puedan acceder a una vivienda digna, con acompañamiento, financiamiento responsable y oportunidades reales”, dijo la presidenta Roa Zeidán.

Un acuerdo para transformar vidas:

La alianza tiene como propósito ampliar el acceso a productos financieros, proyectos habitacionales y líneas de crédito especialmente orientadas a la población afiliada a Caja Honor, permitiendo mejorar sus condiciones de vida y abrir nuevas alternativas para cumplir el sueño de tener vivienda propia.

Las dos entidades desarrollarán acciones conjuntas, entre ellas:

Promoción y acceso a líneas de crédito de vivienda del FNA, diseñadas para facilitar la financiación a los afiliados.

diseñadas para facilitar la financiación a los afiliados. Divulgación de productos y servicios del FNA a través de jornadas de sensibilización, asesorías y acompañamiento personalizado.

a través de jornadas de sensibilización, asesorías y acompañamiento personalizado. Articulación interinstitucional para facilitar el acceso a proyectos habitacionales disponibles en todo el país.

Actividades principales de la alianza:

Para garantizar el alcance y efectividad del acuerdo, el FNA y Caja Honor implementarán:

Jornadas informativas y de promoción dirigidas a los afiliados de Caja Honor.

dirigidas a los afiliados de Caja Honor. Participación conjunta en ferias de servicios, eventos institucionales y actividades con constructoras que promuevan soluciones de vivienda.

eventos institucionales y actividades con constructoras que promuevan soluciones de vivienda. Mesas de trabajo periódicas para asegurar el cumplimiento, seguimiento y mejora continua del acuerdo.

Un paso más hacia la inclusión y el bienestar

Con esta alianza, el Fondo Nacional del Ahorro reafirma su compromiso con ofrecer alternativas reales de acceso a vivienda a quienes protegen y sirven a Colombia. El trabajo conjunto con Caja Honor potenciará el alcance de estas soluciones, garantizando que más familias de la Fuerza Pública cuenten con oportunidades para construir un patrimonio estable, seguro y digno.

Créditos para vivienda

Estos son algunos de los créditos que tiene el Fondo Nacional del Ahorro (FNA):

Compra de vivienda:

Nacional e internacional: hasta el 80% del valor de la vivienda nueva o usada.

hasta el 80% del valor de la vivienda nueva o usada. Con tasas especiales para vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP).

(VIS) y de interés prioritario (VIP). Hasta el 90% para vivienda nueva con la línea VR + 0 , sujeta a ciertos ingresos.

, sujeta a ciertos ingresos. Construcción: Financiación de hasta el 50% para construcción individual de vivienda.

Mejora de vivienda:

Financiación de hasta el 50% del valor de la mejora.

del valor de la mejora. Especialmente para la compra e instalación de paneles solares a través de su línea “Hogar Verde”.

Otras líneas y opciones: