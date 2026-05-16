Minjusticia denunció que robaron la Casa de la Mujer en Teusaquillo

Justicia

El Ministerio de Justicia y del Derecho denunció que delincuentes robaron la Casa de la Mujer. Es el segundo episodio que se presenta durante este año; el primero ocurrió el pasado 16 de febrero. El caso está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación.

“Cualquier acción orientada a intimidar, amenazar, vulnerar o afectar el trabajo y la información de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos afecta las garantías democráticas, la participación ciudadana y la construcción de paz en el país”, señaló el Ministerio de Justicia.

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Entre tanto, Caracol Radio conoció que el hurto se presentó el pasado lunes 11 de mayo.

“La sede de la Casa de la Mujer volvió a ser violentada. Personas desconocidas ingresaron por la fuerza y hurtaron computadores de mesa recientemente adquiridos, computadores portátiles y tres teléfonos de uso institucional. Además, registraron archivos físicos y revisaron cajones y espacios de trabajo donde resguardamos información de acompañamiento a mujeres y comunidades”, señaló la Casa de la Mujer.

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Ataque

La Casa de la Mujer también le pidió a las autoridades que avancen en la investigación para determinar quienes están detrás del hurto reiterado del lugar.

“No se trata únicamente de un hurto. Este nuevo ataque constituye una agresión directa contra una organización feminista y defensora de derechos humanos que durante 44 años ha trabajado de manera incansable por la vida, la dignidad y los derechos de las mujeres en Colombia, denunciando violencias y defendiendo la democracia frente a cualquier actor, privado o público, legal o ilegal”, concluyó la entidad.