Medellín

Antioquia pone en marcha una nueva política de vivienda

Se aprobó la creación del Subsidio Departamental de Vivienda y Hábitat (SDVH), que busca llevar el déficit habitacional a cero en 2040.

Antioquia pone en marcha una nueva política de viviendaFoto: Gobernación de Antioquia

Antioquia pone en marcha una nueva política de vivienda Foto: Gobernación de Antioquia

Sara Bastidas Rojas

Antioquia

El programa, respaldado con más de 75.000 millones de pesos, surge como respuesta a la falta de una política nacional activa y a la suspensión de Mi Casa Ya, que dejó a más de 70.000 familias sin alternativa en 2025. El SDVH contempla apoyos económicos de hasta 30 salarios mínimos para vivienda nueva, así como incentivos para mejoramientos, titulación y esquemas de financiación complementaria.

Actualmente, Antioquia registra un déficit de 571.887 viviendas, entre hogares sin casa propia y familias que habitan en condiciones inadecuadas. El gerente de Viva, Rodrigo Hernández Alzate, destacó que la aprobación marca “un paso decisivo” para cerrar brechas sociales.

Lea también:

La política plantea un proceso de asignación transparente y focalizado, y aspira a transformar el desarrollo habitacional del departamento. El nuevo instrumento contempla apoyos económicos directos para cuatro líneas estratégicas:

  • Vivienda nueva: subsidios de hasta 30 SMMLV para familias que requieren construir desde cero o acceder por primera vez a una vivienda propia.
  • Mejoramientos de vivienda: hasta 18 SMMLV en zonas urbanas y hasta 22 SMMLV en zonas rurales, permitiendo reparar, adecuar o transformar viviendas existentes.
  • Titulación y legalización: subsidios de hasta 4 SMMLV (urbano) y hasta 22 SMMLV (rural) para otorgar certeza jurídica sobre la propiedad.
  • Otras formas de tenencia y financiación: subsidio o aporte a capital o a la tasa de interés del crédito y/o subsidio al ahorro programado de hasta 5 SMMLV.

Con esta apuesta, Antioquia busca beneficiar a más de 571 mil familias, generando un impacto en el desarrollo económico local.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad