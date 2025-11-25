Antioquia pone en marcha una nueva política de vivienda
Se aprobó la creación del Subsidio Departamental de Vivienda y Hábitat (SDVH), que busca llevar el déficit habitacional a cero en 2040.
Antioquia
El programa, respaldado con más de 75.000 millones de pesos, surge como respuesta a la falta de una política nacional activa y a la suspensión de Mi Casa Ya, que dejó a más de 70.000 familias sin alternativa en 2025. El SDVH contempla apoyos económicos de hasta 30 salarios mínimos para vivienda nueva, así como incentivos para mejoramientos, titulación y esquemas de financiación complementaria.
Actualmente, Antioquia registra un déficit de 571.887 viviendas, entre hogares sin casa propia y familias que habitan en condiciones inadecuadas. El gerente de Viva, Rodrigo Hernández Alzate, destacó que la aprobación marca “un paso decisivo” para cerrar brechas sociales.
Lea también:
La política plantea un proceso de asignación transparente y focalizado, y aspira a transformar el desarrollo habitacional del departamento. El nuevo instrumento contempla apoyos económicos directos para cuatro líneas estratégicas:
- Vivienda nueva: subsidios de hasta 30 SMMLV para familias que requieren construir desde cero o acceder por primera vez a una vivienda propia.
- Mejoramientos de vivienda: hasta 18 SMMLV en zonas urbanas y hasta 22 SMMLV en zonas rurales, permitiendo reparar, adecuar o transformar viviendas existentes.
- Titulación y legalización: subsidios de hasta 4 SMMLV (urbano) y hasta 22 SMMLV (rural) para otorgar certeza jurídica sobre la propiedad.
- Otras formas de tenencia y financiación: subsidio o aporte a capital o a la tasa de interés del crédito y/o subsidio al ahorro programado de hasta 5 SMMLV.
Con esta apuesta, Antioquia busca beneficiar a más de 571 mil familias, generando un impacto en el desarrollo económico local.