Gustavo Puerta hace historia: Racing de Santander asciende a la primera división Española

El sueño finalmente se hizo realidad para el Racing de Santander. El histórico club español selló su regreso a la máxima categoría del fútbol español luego de catorce años de ausencia, tras derrotar con autoridad 4-1 al Real Valladolid en El Sardinero y aprovechar la caída del Almería ante Las Palmas. El equipo dirigido por José Alberto se coronó campeón de la Segunda División española con 78 puntos y dos jornadas de anticipación.

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Dentro de la histórica campaña del conjunto verdiblanco, el colombiano Gustavo Puerta tuvo un papel determinante. El mediocampista fue una de las piezas de equilibrio y salida en el esquema del técnico español, consolidándose como un jugador importante a lo largo de la temporada. Puerta disputó 31 partidos en el campeonato, registrando tres goles y una asistencia , números que reflejan su influencia tanto en recuperación como en construcción ofensiva.

El Racing salió decidido a sentenciar el ascenso desde el inicio del encuentro. Aunque el Valladolid logró equilibrar el trámite en varios pasajes del primer tiempo, el conjunto local encontró la ventaja gracias a Villalibre, quien abrió el marcador con una espectacular definición tras ingresar por el lesionado Guliashvili.

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Sin embargo, antes del descanso, Jaouab silenció momentáneamente El Sardinero con el empate para los visitantes. En la segunda mitad, el partido cambió completamente cuando Mantilla provocó un penalti y la expulsión de Clerc tras una fuerte patada en el área. Andrés Martín convirtió el 2-1 y encaminó la fiesta racinguista.

Con un hombre más, el Racing dominó el compromiso y amplió la diferencia nuevamente por medio de Andrés Martín, tras una gran jugada colectiva junto a Íñigo Vicente y Villalibre. Mientras tanto, los goles de Las Palmas frente al Almería hacían estallar de emoción a la afición cántabra, consciente de que el ascenso estaba cada vez más cerca.

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