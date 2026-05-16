Consejo de seguridad en el Meta tras crímenes de integrantes de la campaña de De La Espriella

Política

La secretaria de Gobierno y Seguridad del Meta, Andrea Lizcano, confirmó que este domingo 17 de mayo se realizará un consejo de seguridad extraordinario tras los homicidios de Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde del municipio de Cubarral (Meta), y de su asesor, Eder Fabián Cardona López, ocurridos en la noche del pasado viernes 15 de mayo.

Además, mencionó que se ofreció una recompensa de 50 millones de pesos para encontrar a los responsables de los crímenes del coordinador de la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella y de su asesor.

“La señora gobernadora tuvo una reunión con los comandantes de la Fuerza Pública de esta zona y acordaron ofrecer una recompensa de hasta 50 millones de pesos”, señaló.

Agregó: “Se va a hacer un consejo de seguridad el día de mañana, domingo, con los alcaldes de esta subregión del departamento del Meta, donde analizaremos la situación de orden público y también cuáles podrían ser los móviles que ocasionaron este hecho. Igualmente, con la Fiscalía se está trabajando muy fuerte con elementos de tecnología para esclarecer este crimen. Por eso, le pedimos a toda la ciudadanía que nos brinde la mayor información posible”.

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¿Cómo reaccionó el candidato presidencial?

La violencia volvió a golpear la contienda política en Colombia. Dos integrantes de la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella fueron asesinados en el municipio de Cubarral, Meta, en un hecho que genera preocupación por las garantías de seguridad para candidatos y equipos políticos en medio del proceso electoral.

A través de un mensaje, De La Espriella confirmó la muerte de Rogers Mauricio Devia, coordinador de campaña en Cubarral, y de Eder Fabián Cardona López, quienes se movilizaban en motocicleta cuando fueron atacados.

“Asesinaron a Rogers Mauricio Devia, nuestro coordinador en Cubarral, en el departamento del Meta, y a Fabián Cardona, otro miembro de la campaña que viajaba con él en su moto. Rogers era un patriota, un padre, fue un alcalde cívico”, expresó el candidato presidencial.

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El registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, rechazó el crimen y reiteró la necesidad de fortalecer las medidas de protección durante la campaña electoral.

“Que podamos garantizar, todas las instituciones del Estado, en cabeza del Ministerio de Defensa, que la ciudadanía pueda votar tranquilamente y que los actores electorales, candidatos y candidatas, puedan realizar su actividad política”, afirmó Penagos.

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Por su parte, el también candidato presidencial Miguel Uribe Turbay expresó solidaridad con las familias de las víctimas y condenó el ataque.

“Me duelen mucho los asesinatos de Rogers Mauricio Devia Escobar y de Eder Fabián Cardona López. Me identifico con sus familias destruidas por la violencia, a quienes les expreso toda mi solidaridad, afecto y aprecio”, señaló.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles del doble homicidio ocurrido en el departamento del Meta.