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16 may 2026 Actualizado 19:44

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Justicia

Incautaron más de 11 toneladas de marihuana en zona rural de Puerto Asís (Putumayo)

Es uno de los cargamentos más grandes de los últimos años. El estupefaciente fue hallado en 10.269 paquetes.

El Ejército Nacional y la Policía hallaron más de 11 toneladas de marihuana se hallaron en zona rural del municipio de Puerto Asís (Putumayo). Foto: Ejército.

El Ejército Nacional y la Policía hallaron más de 11 toneladas de marihuana se hallaron en zona rural del municipio de Puerto Asís (Putumayo). Foto: Ejército.

El Ejército Nacional y la Policía hallaron más de 11 toneladas de marihuana se hallaron en zona rural del municipio de Puerto Asís (Putumayo). Foto: Ejército.

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

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Tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía, adelantaron un operativo en zona rural del municipio de Puerto Asís (Putumayo), en el que lograron la incautación de más de 11 toneladas de marihuana que, al parecer, estaría relacionada con las redes de narcotráfico de la estructura 48 ‘Comandos de Frontera’.

En paquetes prensados estaba guardado el estupefaciente. Foto: Ejército.

En paquetes prensados estaba guardado el estupefaciente. Foto: Ejército.

En paquetes prensados estaba guardado el estupefaciente. Foto: Ejército.

En paquetes prensados estaba guardado el estupefaciente. Foto: Ejército.

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Uniformados del Gaula Militar, junto con miembros de la Dirección de Antinarcóticos y la Sijín de la Policía, realizaron el allanamiento en dos viviendas de la zona rural.

Es uno de los cargamentos más grandes de los últimos años. El estupefaciente fue hallado en 10.269 paquetes. Foto: Ejército

Es uno de los cargamentos más grandes de los últimos años. El estupefaciente fue hallado en 10.269 paquetes. Foto: Ejército

Es uno de los cargamentos más grandes de los últimos años. El estupefaciente fue hallado en 10.269 paquetes. Foto: Ejército

Es uno de los cargamentos más grandes de los últimos años. El estupefaciente fue hallado en 10.269 paquetes. Foto: Ejército

Según se conoció, en 10.269 paquetes prensados fueron hallados 11.692 kilogramos del estupefaciente avaluados en 7.500 millones de pesos.

Así estaban oculta la marihuana. Foto: Ejército.

Así estaban oculta la marihuana. Foto: Ejército.

Así estaban oculta la marihuana. Foto: Ejército.

Así estaban oculta la marihuana. Foto: Ejército.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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