¿Quiere acceder a su primera casa?: este es el programa Subsidio Familiar de Vivienda Nueva
Conozca aquí los requisitos que se necesitan para aplicar a este programa del gobierno y los montos ofrecidos
En Colombia muchos ciudadanos no cuentan con una vivienda propia, puesto que acceder a una, no es algo sencillo. La mayoría, paga arriendos, esto dependiendo las necesidades e ingresos económicos que posea cada persona o familia, si bien hoy en día comprar una casa o apartamento no es fácil para ciertos sectores que están en condiciones de vulnerabilidad acceder a un crédito o préstamo.
Es por ello que, el gobierno ha lanzado varios programas que ofrecen alternativas y ayudas económicas, mediante subsidios para obtener una casa y vivir de manera digna.
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, recientemente presentó como ha avanzado el programa Subsidio Familiar de Vivienda Nueva, una iniciativa que tiene como objetivo otorgar ayudas para facilitar la compra de vivienda nueva de interés social y prioritario (VIS y VIP) a las comunidades más vulnerables de la región.
Requisitos para aplicar a este programa y el monto ofrecido
Según el Ministerio de Vivienda, los requisitos básicos para poder acceder a este programa, son los siguientes:
- Contar con una clasificación en Sisbén IV entre A1 y D20.
- No ser propietarios de vivienda en el territorio nacional.
- No haber sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda; exceptuando los casos en que este haya sido en la modalidad de mejoramiento o arrendamiento.
- No haber sido beneficiarios de la cobertura a la tasa de interés.
- Contar con un crédito hipotecario o leasing habitacional aprobado y vigente.
Asimismo, es importante tener en cuenta que dependiendo el grupo al que pertenezca el solicitante, se le establecerá y otorgará cierta cantidad de dinero, pues la clasificación que presente dentro del Sisbén, determinará en el monto, por lo tanto, la distribución va de la siguiente manera:
- Los hogares clasificados entre los subgrupos A1 y C8 recibirán un subsidio a la cuota inicial equivalente a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Es decir, $39 millones, durante la vigencia de 2024.
- Aquellos hogares clasificados entre los subgrupos C9 y D20 recibirán un subsidio a la cuota inicial equivalente a 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Es decir, $26 millones, durante la vigencia de 2024.
Paso a paso para acceder al Subsidio Familiar de Vivienda Nueva
Para poder iniciar su proceso dentro de este programa ofrecido por el gobierno, es importante que el solicitante siga el paso a paso para que la solicitud sea exitosa dentro de la plataforma:
- La persona deberá ver la vivienda tipo VIS o VIP que se ajuste a las necesidades.
- El aplicante deberá acudir al establecimiento de crédito, entidad de economía solidaria o caja de compensación familiar para postularse al programa de Subsidio Familiar de Vivienda Nueva.
- El establecimiento de crédito, entidad de economía solidaria o caja de compensación familiar en la que se haya postulado el solicitante, debe realizar una primera verificación de requisitos a través de la plataforma que administra el programa.
- La entidad financiera en la que se haya postulado el solicitante deberá de cargar en la plataforma dispuesta por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio los siguientes documentos: avalúo del inmueble y una carta de aprobación vigente de crédito hipotecario.
- El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio validará y revisará que los documentos cargados cumplan con los requisitos establecidos, de eso dependerá a solicitud de asignación del subsidio a través de la plataforma administrada por TransUnion.
- Si el hogar cumple con todos los requisitos del programa al momento de la asignación, Fonvivienda expide la Resolución de Asignación del Subsidio.
Para obtener mayor información sobre otros detalles o consultar otros trámites, puede verlo aquí.
