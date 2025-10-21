¿Quiere acceder a su primera casa?: este es el programa Subsidio Familiar de Vivienda Nueva

En Colombia muchos ciudadanos no cuentan con una vivienda propia, puesto que acceder a una, no es algo sencillo. La mayoría, paga arriendos, esto dependiendo las necesidades e ingresos económicos que posea cada persona o familia, si bien hoy en día comprar una casa o apartamento no es fácil para ciertos sectores que están en condiciones de vulnerabilidad acceder a un crédito o préstamo.

Es por ello que, el gobierno ha lanzado varios programas que ofrecen alternativas y ayudas económicas, mediante subsidios para obtener una casa y vivir de manera digna.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, recientemente presentó como ha avanzado el programa Subsidio Familiar de Vivienda Nueva, una iniciativa que tiene como objetivo otorgar ayudas para facilitar la compra de vivienda nueva de interés social y prioritario (VIS y VIP) a las comunidades más vulnerables de la región.

Le puede interesar: Subsidios de vivienda en Colombia: 5 programas vigentes en 2025 y cómo acceder a ellos

Requisitos para aplicar a este programa y el monto ofrecido

Según el Ministerio de Vivienda, los requisitos básicos para poder acceder a este programa, son los siguientes:

Contar con una clasificación en Sisbén IV entre A1 y D20.

IV entre A1 y D20. No ser propietarios de vivienda en el territorio nacional.

No haber sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda; exceptuando los casos en que este haya sido en la modalidad de mejoramiento o arrendamiento.

No haber sido beneficiarios de la cobertura a la tasa de interés.

Contar con un crédito hipotecario o leasing habitacional aprobado y vigente.

Asimismo, es importante tener en cuenta que dependiendo el grupo al que pertenezca el solicitante, se le establecerá y otorgará cierta cantidad de dinero, pues la clasificación que presente dentro del Sisbén, determinará en el monto, por lo tanto, la distribución va de la siguiente manera:

Los hogares clasificados entre los subgrupos A1 y C8 recibirán un subsidio a la cuota inicial equivalente a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Es decir, $39 millones, durante la vigencia de 2024.

A1 y C8 recibirán un subsidio a la cuota inicial equivalente a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Aquellos hogares clasificados entre los subgrupos C9 y D20 recibirán un subsidio a la cuota inicial equivalente a 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Es decir, $26 millones, durante la vigencia de 2024.

Le recomendamos: ¡ICFES gratis!: nuevo proyecto de ley elimina pago para estudiantes de Sisben IV y otros beneficios

Paso a paso para acceder al Subsidio Familiar de Vivienda Nueva

Para poder iniciar su proceso dentro de este programa ofrecido por el gobierno, es importante que el solicitante siga el paso a paso para que la solicitud sea exitosa dentro de la plataforma:

La persona deberá ver la vivienda tipo VIS o VIP que se ajuste a las necesidades.

El aplicante deberá acudir al establecimiento de crédito, entidad de economía solidaria o caja de compensación familiar para postularse al programa de Subsidio Familiar de Vivienda Nueva.

para postularse al programa de Subsidio Familiar de Vivienda Nueva. El establecimiento de crédito, entidad de economía solidaria o caja de compensación familiar en la que se haya postulado el solicitante, debe realizar una primera verificación de requisitos a través de la plataforma que administra el programa.

La entidad financiera en la que se haya postulado el solicitante deberá de cargar en la plataforma dispuesta por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio los siguientes documentos: avalúo del inmueble y una carta de aprobación vigente de crédito hipotecario .

. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio validará y revisará que los documentos cargados cumplan con los requisitos establecidos, de eso dependerá a solicitud de asignación del subsidio a través de la plataforma administrada por TransUnion.

Si el hogar cumple con todos los requisitos del programa al momento de la asignación, Fonvivienda expide la Resolución de Asignación del Subsidio.

Para obtener mayor información sobre otros detalles o consultar otros trámites, puede verlo aquí.

Otras noticias: ¿Cómo reclamar el subsidio de transporte escolar en Bogotá? Esta es el plazo máximo para redimirlo