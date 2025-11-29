66 familias damnificadas de Cúcuta firman escrituras de sus nuevas viviendas

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo puso fin a cinco años de espera, 66 familias damnificadas en el barrio 23 de Enero firmaron las escrituras de sus nuevos apartamentos en el conjunto cerrado Los Rosales.

Así la UNGRD cumple con el proceso de reasentamiento de las familias afectadas por la avenida torrencial del 17 de noviembre de 2020 que dejó pérdidas humanas y materiales en sectores como La Isla y zonas vecinas.

A raíz de la magnitud de la emergencia, las autoridades establecieron que estas zonas no podían volver a ser habitadas.

La jornada de formalización de escrituras se llevó a cabo después del sorteo de asignación de viviendas realizado el 14 de noviembre, ejercicio en el que se determinó de manera transparente la ubicación correspondiente a cada hogar, priorizando los primeros pisos para adultos mayores y personas con discapacidad.

Desde el 2020, la UNGRD garantizó el pago continuo de subsidios de arriendo temporal mientras se estructuraban, financiaban y ejecutaban las soluciones habitacionales. La inversión total destinada a este proyecto en la capital del departamento asciende a $8.611 millones de pesos.

Las viviendas tipo apartamento cuentan con dos habitaciones (con opción de ampliación), dos baños, sala-comedor y cocina, en un entorno planificado que permitirá a las familias retomar su vida en condiciones dignas, con mayor seguridad y mejores oportunidades para su futuro.

Con la firma de las escrituras, la UNGRD avanzará en la entrega de las viviendas y el inicio de las mudanzas, marcando el comienzo de su nueva vida en un entorno digno y seguro.