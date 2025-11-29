“No permitamos vandalismo”: gobernador Verano exige cuidar sede de Bellas Artes ante protestas

El gobernador del Atlántico y presidente del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, Eduardo Verano, hizo un llamado a los estudiantes que protestan por la designación del nuevo rector para que se abstengan de realizar acciones que atenten contra el patrimonio arquitectónico del alma mater, refiriéndose a los recientes hechos en la sede de Bellas Artes.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“Entendemos el derecho a la protesta que tienen los estudiantes de la Universidad del Atlántico; sin embargo, hago un llamado puntual a todos aquellos que están dentro de Bellas Artes para que no atenten contra la infraestructura patrimonial que tanto nos costó recuperar a todos los ciudadanos a través del pago de los impuestos. Se hicieron inversiones que dieron como resultado una infraestructura sólida que debemos cuidar. No permitamos vandalismo ni acciones que dañen esta edificación, de la cual nos sentimos muy orgullosos y que es exaltada a nivel nacional”, manifestó Verano.

LEA TAMBIÉN: Juez compulsa copias contra Vicky Dávila por video de captura de Nicolás Petro

El gobernador recordó las inversiones realizadas en la sede de Bellas Artes, que fue entregada el pasado 12 de agosto del presente año en presencia de la ministra de Cultura, Yannai Kadamani Fonrodona; diputados, estudiantes, decanos, docentes y líderes gremiales, entre otros invitados.

Proceso de restauración

Entre 2017 y 2018 se presentaron dos eventos significativos que evidenciaron daños estructurales en distintas áreas del complejo de Bellas Artes y que se convirtieron en el punto de partida para contratar las obras de restauración, en cumplimiento de los lineamientos del Ministerio de Cultura para bienes de interés cultural de ámbito nacional. El primero fue el desplome del Aula Magna y el segundo, el colapso del Teatro Pedro Biava.

La situación llevó a la conformación de la Mesa Pro-Bellas Artes, integrada por estudiantes, docentes, directivos, el decano y representantes de la Gobernación del Atlántico. Su objetivo fue impulsar la reconstrucción integral no solo de los dos bloques afectados, sino también de otros cuatro: el Museo Arqueológico, la Galería Alejandro Obregón, la Decanatura o área administrativa, todas las aulas académicas de artes plásticas, danza, teatro y exposiciones, además de los jardines internos y las áreas de acceso al complejo cultural.

El proceso debió sortear dificultades relacionadas con los diseños y la consecución de recursos. En total, la restauración inició formalmente el 26 de abril de 2022 y concluyó el 21 de junio de 2025.

Las obras incluyeron el reforzamiento estructural de la cimentación, la mampostería y las vigas de amarre sismorresistentes; la recuperación artesanal de cubiertas con estructura de madera y tejas de cemento de estilo republicano, fabricadas especialmente para el proyecto; la renovación de techos, acabados y sistemas de aire acondicionado; así como la instalación de rampas en todos los bloques para garantizar la accesibilidad universal.

En total, se intervinieron 7.174 metros cuadrados, entre ellos 1.103 metros cuadrados de urbanismo ejecutados por el contratista Unión Temporal Bellas Artes.

La inversión total ascendió a $40.972.783.909, de los cuales el 78 % fue aportado por la Gobernación del Atlántico a través de la Estampilla Prociudadela Universitaria ($32.154.052.512); el 18 % por la Universidad del Atlántico ($7.507.155.641), y el 3 % por el Ministerio de Educación Nacional ($1.311.575.735).