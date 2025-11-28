Tensión en Bellas Artes por ingreso violento y daños al patrimonio

Este jueves se registraron momentos de tensión en la sede patrimonial de Bellas Artes, donde un grupo de estudiantes de la Universidad del Atlántico mantenía un cierre y una toma pacífica. Según relatos, varias personas ingresaron por la fuerza al campus, lo que generó enfrentamientos, confusión y afectaciones al patrimonio arquitectónico del lugar. Rosa Castillo, representante estudiantil ante el Consejo de Bienestar Universitario, contó su versión de los hechos:

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“Llegué temprano a apoyar a los compañeros que protestaban pacíficamente. En ese momento apareció el señor Harlan Palmieri, quien incluso intentó quitarme el celular. Hay videos donde se ve a un vigilante pidiendo ayuda y cómo él mete la mano para forzar la entrada y agrede al presidente sindical. También hubo amenazas contra quienes están en desobediencia civil frente al rector Leyton Barrios. Mientras todo esto pasaba, decían que venían a una reunión convocada por Talento Humano, justo cuando había una asamblea biestamentaria en la sede norte. Después de irrumpir violentamente por una entrada patrimonial protegida, y tras la llegada de Derechos Humanos y la Policía, cambiaron la versión: afirmaron que iban a hacer una ‘asamblea jurídica’, pero eso no es cierto”, explicó.

Denuncias de intimidación y daños al patrimonio

La representante señaló que la situación vulneró el derecho a la protesta pacífica y que, en medio de los forcejeos, se presentaron actos intimidatorios que elevaron el riesgo dentro del campus. También denunciaron la presencia de objetos peligrosos y la ruptura de elementos patrimoniales, lo que, según ellos, evidencia una escalada preocupante en la tensión interna que vive la institución.

Por otro lado, expresó que la comunidad teme que estas situaciones puedan derivar en incidentes mayores, por lo que hizo un llamado urgente a la Defensoría del Pueblo, a las autoridades policiales y a los entes de control para que garanticen la seguridad dentro de la sede, protejan el patrimonio cultural y eviten que la confrontación avance hacia escenarios más graves.

“Pedimos a la Defensoría que empiece a cumplir su función y pedimos garantizar los derechos humanos de todos, incluso con presencia fija en las sedes donde hay tomas. También solicitamos que la Policía se mantenga en alerta temprana, sin ingresar, pero sí vigilando el perímetro, y que la Fiscalía siga de cerca los delitos que se están denunciando. Lo único que puede frenar esta situación es que avance el trámite contra Leyton Barrios. Su permanencia está afectando a los estudiantes que deben graduarse y poniendo en riesgo la integridad de quienes protestamos. Incluso sus propios defensores han llegado al punto de usar un hacha para forzar el ingreso. Por eso insistimos: es urgente la revocatoria directa del rector. Ya es suficiente”, dijo la representante.

LEA TAMBIÉN: Reforma pensional: conjuez de Corte Constitucional tendrá 15 días hábiles para aceptar designación

Lo que sigue para los estudiantes

Los voceros estudiantiles afirmaron que continuarán en resistencia y que no detendrán las movilizaciones hasta que, según su postura, se tramite la revocatoria directa del actual rector, Leyton Barrios.

Señalan que existen documentos y denuncias en curso que sustentan su inconformidad, y cuestionan que la dirección de la universidad del Atlántico esté en manos de personas que, según ellos, han profundizado la crisis institucional.